色々な女性にしているかも。男性がしがちな「好きを匂わせる行動」とは
いつも男性から優しくされていて、「私のこと好きなのかな？」と思っていたのに、実は男性には本命彼女がいたなんて話を聞いたことありませんか？
そこで今回は、女性としては注意したい、男性がしがちな「好きを匂わせる行動」を紹介します。
｜何でもオープンに話してくれる
何でもオープンに男性が話してくれると、女性としては「自分に心を開いてくれているかも」と思いがち。
でも、男性からすると「嫌われたって別にいい」と思っているからこそ、何でもオープンに話している可能性があることも頭に入れておきましょう。
｜話をきちんと聞いてくれる
女性としては自分の話をきちんと聞いてくれる男性に惹かれるもの。
ですが、観察すべきは話を聞いているときの男性の態度で、相づちが適当だったり、スマホを気にしてたりするなら、実はきちんと話を聞いていないでしょう。
男性は好きな女性の話なら、しっかり顔と体を向けて前のめりで耳を傾け、質問を投げかけてきたりするでしょう。
｜小まめに連絡してくる
小まめに連絡してくる男性がいると、「私のことが好きなのかな？」と思ってしまうでしょう。
でも、男性は本気で好きな女性が相手なら連絡をする時間を考え、女性にとって迷惑になりそうな時間帯は避けるもの。
なので、特に夜遅い時間帯ばかりに連絡をしてくる男性には注意すべきです。
男性の好きを匂わせる行動に振り回されてしまうと、単に男性にとって都合のいい存在になってしまうもの。
ぜひ今回紹介した内容を参考に、しっかり男性の本心を見極めて、関係を続けるべきか判断していきましょうね。
🌼思わせぶりなだけです。男性が「恋愛対象外の女性」にしがちなこと