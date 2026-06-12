酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のストーミーなまなざし

【処女を特別扱いしないほうがいい】

【お悩みNo.195】コンパで女の子と良い感じになって、その日は何もなかったのですが、その後2回くらいご飯にいきました。少し良い雰囲気になってきたので、そろそろセックスがありそうな雰囲気なのですが、恐らくその子が処女です。今まで処女との対戦経験がなくて、ちょっと自身がないです。処女の対応方法の指南お願いいたします。【PN:初対面は塩・25歳・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――処女との経験はあるんですよね。

まあありますけど。やっぱり気を遣いますよね。そして、あくまでこっちはそこを気にしてへんって伝える方がいいと思います。「そういう機会がなかったんや」とかね、なんでもいいんで。

あとは、「嫌なことがあったら教えてね」ときちんと伝えておくといいかなと。処女やからとあんまり特別にしないほうがいいと僕は思います。

――自然体が一番。

この男性は、相手が処女であることを意識しすぎちゃってるね。一番大事なのはその子の気持ちですから、相手に変に気を遣わせないようにするのも男の仕事だと思うんです。

――処女の重さは年齢で違うと思いますか？

20代は全然いますし、これまでそういう環境やったんだろうと思う。40代で経験がないとしたら、そういう機会がなかったのはもちろん、なんかあったのかなと気を遣うと思います。

――行為の直前に「初めてなの」と言われたどうします？

これまでの男はこの子をここまで口説けなかったんやと思うと、やっぱりうれしくなると思います。

――フットワークの軽い子と比べて、ちょっと重そうだなと思ったり。

抱いた後のことはね、やっぱり考えるでしょう。でも、そこで「そうなんか、ほなやめとこか」なんて言ったら、その子はどう思います。間違いなくショックを受けるでしょう。そんな思いはさせんように頑張りはします。

――終わった後のアフターケアが重要です。

そうね。これで君も経験したことやし、いろんな人を見るのもありちゃうかなって言いますね。世界に男はたくさんおって、そのぶんいろんなセックスがあるからなと。

――リリースまでが早い。

これまで処女であることで引け目を感じてたとしたら、その子に自信を与えられたんだと信じたい。それはとても幸せなこと。セックスっていいもんだと知ってもらって、どんどんセックスをしてほしいなと思いますね。

【母音の「あ」で終わる名前がいい】

【お悩みNo.196】私は名前が読まれづらく改名予定なのですが、候補がいくつかあり迷っています。東ブクロさんは取り返しのつかないことで迷った時、どう決断しますか？

また、個人的な質問になってしまうのですが、姓名判断を重視するか、平仮名と花と四季の内どれが入る名前がいいと思いますか？ なんとなくでいいので教えていただけるととても助かります。【PN:ても・30歳・女性・商品企画】

＊ ＊ ＊



――名前をつけるときは姓名判断を大事にする人が多いと聞きます。

カカロニの栗谷が言ってたんですけど、画数とかの良し悪しって、言う人によって違うって聞きました。でも、やはり一生もんですから、気にする方も多いんでしょうね。

――大人になってからも自分の名前の好き嫌いはあるのかもしれません。

僕の場合は字数ですね。本名が「宜隆（よしたか）」というんですが、4文字なんで、あんまり下の名前で呼ばれなかったんです。

4文字って言いづらく無いですか？ 友達同士で下の名前で呼び合う奴らってだいたい3文字なんですよ。

――考えたことはありませんでしたが確かにそうかも。

だから3文字が良かったんですよね。「さとし」とか「あきら」とかね。

――そこからの「ブクロ」誕生ということですか？

いや、あれは番組の占いで決まった感じだから違うけど、まあ呼びやすいんでしょうね。ブクロ、とかブクロさんって言われるようになりましたから。

――学生時代は何て呼ばれてたんです？

「グッチ」とか「ヒガシ」とかですかね。名前が4文字だと下の名前で呼ばれないという風潮がある気がするんです。せっかくだったら、下の名前で呼びたくなる名前がいいのかなと思います。

――これはおそらく女性からの質問なんですけど、そもそも女性で4文字の名前って少ないですよね。

たしかに。桜子とか。ちいさい「ﾖ」とかが入れば翔子とかはあるけど、確かに純正の4文字名前は少ないな。

――エライザとか。

あとは人に説明しやすい字を使った方がストレスが少ないですね。僕が本名を説明するときは、便宜の「ぎ」に、法隆寺の「りゅう」と書いて「よしたか」と説明しなあかん。いい名前をもらってありがたいけど、すこし面倒やなと思うことはあります。

――この方もまさに読みづらい名前だから改名したいと。どんな名前だったら呼びたくなりますか？

そもそもセフレの名前を間違えたらあかんから呼ばないんですが、昔付き合っていた子が「はるか」って名前で、今でもいい響きだなと思いますね。

――綾瀬？

違います。名前の最後が母音の「あ」で終わる名前って、発音するときに口が大きく開くんです。上がっていく感じがしていいなと個人的には思いますね。

――四季のどれかを使いたいと言ってますから、春を入れて「はるか」にしたら完璧じゃないですか。

僕が名付け親みたいになってもうてるやん。それはうれしいのか、いや重たいですね。自分のお名前ですから、僕の意見は気にせず、自分が好きな音から選ぶのはどうでしょう。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ