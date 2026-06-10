2026年の中間選挙を前に、アメリカ政界が揺れている。その火種となっているのが、世界中のVIPに未成年女性の性接待を行っていたとされる大富豪、ジェフリー・エプスタイン氏を巡る疑惑だ。

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2019年に拘置所で不審死を遂げた彼の“顧客リスト”を含む捜査資料、通称「エプスタイン文書」。トランプ大統領は選挙中、「当選したらすべてを暴く」と文書公開を公約していたが、いざ就任すると一転して公開に消極的になり、公開を求めた司法長官を更迭してしまったのだ。

「裏切り行為だ」と強硬保守派が激怒し、分裂の危機に陥りながらも、トランプ大統領がひた隠しにする“不都合な真実”とは何か。池上彰氏による『知らないと恥をかく世界の大問題17』（角川新書）の一部を抜粋し、アメリカ政界の闇を抜粋する。

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エプスタイン疑惑でトランプ窮地

2026年11月に実施されるアメリカ中間選挙に向けて、共和党内で警戒感が高まっています。共和党の中でも強硬な保守派としてトランプ氏を支えてきたマージョリー・テイラー・グリーン下院議員が2026年1月に辞職したのです。

彼女は少女に対する性的人身売買の罪などで起訴され自殺したアメリカの富豪ジェフリー・エプスタイン氏の事件をめぐり、捜査資料の公開を強く求めていました。



写真はイメージ ©AFLO

そもそもエプスタイン氏とは何者なのか。

エプスタイン氏はニューヨーク出身で1982年に投資銀行を退社した後、投資会社「J・エプスタイン・カンパニー」を設立。成功を収め億万長者になりました。世界各地にマンションや不動産を所有するばかりかカリブ海に島まで持っていて、プライベートジェット機でいろいろな人を招待。そこに未成年女性たちを連れ込み、エプスタイン氏本人も女性に対する性行為をするだけでなく、世界中のVIPたちに性接待を行っていたというのです。

これまで交友のあった人物としてトランプ大統領をはじめ、ビル・クリントン元大統領、イギリスのアンドリュー元王子など各界の有力者の名前が挙がり、それぞれどういう関係か不明ですが、各界の大物の辞任ラッシュになっています。

死亡時1分間の監視映像がない？

初めて疑惑が明るみに出たのは2005年のこと。性接待をさせられたという被害者の少女らが訴えたからです。

この事件はそもそも連邦法によって起訴されるべき重犯罪でしたが、結果的にエプスタイン氏はフロリダ州の売春罪で13カ月の禁固刑に服しただけでした。

本来なら13カ月で終わるはずがないと思ったら、なんとそのときの検事が1期目のトランプ政権で労働長官になっていたことが明らかになりました。まるでエプスタイン氏を連邦法で起訴させなかった褒賞として労働長官に取り立てられたようにも見えてしまいます。

これでいったんは落着かと思いました。ところが2018年になってまた数十人の女性がエプスタイン氏から性的虐待を受けたと訴えます。さらに大規模な人身売買をやっていることがわかり、司法省はエプスタイン氏に対する新たな捜査を開始。エプスタイン氏は無罪を主張していましたが、2019年8月、ニューヨーク州の拘置所で首を吊って自殺したとされています。

あくまで当局の発表では自殺です。というのも、拘置所の監視カメラの映像に、自殺をしたとされている1分間の映像が存在しないのです。拘置所はたまたまビデオ収録がうまくいっていなかったと説明していますが、怪しいと思う人はいるでしょう。

「彼は本当に自殺したのか、関係が明らかになると困る権力者によって殺されたのではないか」という陰謀論が拡散します。

さらに「エプスタイン文書」の中に顧客リストがあるという疑惑がもたれ、司法省にあるエプスタイン文書（＝エプスタイン・ファイル。エプスタイン氏捜査に関連する各種資料一式）を開示せよという声が高まりました。

MAGA派が分裂の危機

トランプ氏は大統領選挙で「エプスタイン文書があると言われている。闇の政府が隠しているのではないか。自分が当選したらファイルを公開する」と、文書の公開を公約にしました。「全部、暴き立ててやる」と約束したのです。

支持者は期待しました。ところが大統領に就任した途端、公表に消極的になります。

それまでトランプ氏を支持してきた共和党のグリーン下院議員は捜査資料の公開を強く求め、トランプ氏と対立。トランプ氏はグリーン氏を落選させるために対立候補を応援すると公言しました。

MAGA（Make America Great Again／アメリカを再び偉大に）派の代表格であるグリーン氏が、「裏切り行為だ」と怒って下院議員を辞職。トランプ大統領とエプスタイン氏の関係もいまひとつ不明なままで、トランプ支持のMAGA派が分裂する事態になっています。

300万ページにも及ぶと言われるこの文書。現在アメリカのメディア各社が分析中です。その結果、当初に公開された文書に、トランプ氏関連の情報がスッポリ抜け落ちていたことが判明します。指摘を受けた司法省は、「公開手続きにミスがあった」と釈明して公表したところ、トランプ氏に「性的暴行を受けた」とFBI（連邦捜査局）に訴えた少女の被害者調書が出てきました。ただ、少女の記憶に曖昧なところがあり、少女がその後自殺してしまったことから、実態は不明なままです。トランプ大統領の報道官は「すべてフェイクだ」と主張しています。

その後、2026年4月、トランプ大統領はパム・ボンディ司法長官を更迭します。ボンディ氏をめぐっては、アメリカのメディアがエプスタイン元被告の捜査資料の開示などに関してトランプ大統領が不満を募らせていたと報じています。要は自分に関する資料が公開されないようにすべきだったということでしょう。

2026年11月の中間選挙に向けて、エプスタイン文書の真相がどこまで明らかにされるか注目です。

〈安倍元首相が苦心して作った「曖昧な言い回し」を完全否定…？ 高市早苗首相の“わかりやすすぎる国会答弁”“はしゃぐ姿”がもたらした《まさかの事態》〉へ続く

（池上 彰／Webオリジナル（外部転載））