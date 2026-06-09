マクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品登場「メキシカンタコスチーズチキン」「アボカドマヨチーズシュリンプ」全8種類
【モデルプレス＝2026/06/09】マクドナルドでは日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』全8種類を6月17日から期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。
【写真】マクドナルド「VIVA！ワールドマック」8種類の新商品
『VIVA！ワールドマック』は、世界の熱狂を味わってもらいたいという想いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類の味わいで登場する。
「ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」は100％ビーフパティに、ザク切りポテトと旨みとコクが特長のガーリックペッパーソースを合わせた、ボリューミーな一品となっている。「メキシカンタコスチーズチキン」はチキンパティに、レタス、チーズ、メキシカンタコスフィリングを合わせた、ピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる一品。「アボカドマヨチーズシュリンプ」はぷりぷりの食感のえびカツに、チェダーチーズ、ワカモレマヨソースを合わせた、えびカツの美味しさを引き立てる一品となっている。
さらに夕方5時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ／フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFAワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっている。また、FIFAワールドカップ26コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFAワールドカップ26セット』も用意しされている。FIFAワールドカップの熱狂を、『VIVA！ワールドマック』の味わいとともに楽しむことができる。（modelpress編集部）
つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースとクリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。肉厚ビーフとポテトパティに、ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが相性抜群のボリューミーな一品となっている。
ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、爽やかなアクセントとしてハラペーニョを効かせたメキシカンタコスフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる、満足感のある一品となっている。
ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、アボカドのペーストを使用しレモン果汁とスパイスで爽やかな味わいに仕上げたワカモレマヨソースと、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。ワカモレマヨソースのまろやかさとスパイスの味わいが、えびカツの美味しさを引き立てる一品となっている。
夕方5時から限定。つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティ2枚に、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースとクリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。肉厚ビーフとポテトパティに、ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが相性抜群のボリューミーな一品となっている。
サクサク衣のムネ肉を使ったチキンパティに、タコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースを焼き立てのイングリッシュマフィンでサンド。トマトペーストとオニオンやガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、アクセントに爽やかなハラペーニョを効かせたタコスミートフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる、満足感のある一品となっている。
「マックフライポテト（R）」をいつもと違う味で楽しめる「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」が期間限定で登場。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフの旨みがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して楽しむことができる。
期間限定で新登場！りんごの果汁を使用した爽快感広がる炭酸エナジードリンク。3種類のアミノ酸、アルギニン、グリシン、アラニンを配合し、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長の、気分をリフレッシュしたいときにぴったりな一品。バーガーとの相性も抜群となっている。
期間限定で新登場。りんごの果汁を使用し、3種類のアミノ酸、アルギニン、グリシン、アラニンを配合した、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長の爽快感広がる炭酸エナジー
ドリンクに、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクとなっている。
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【写真】マクドナルド「VIVA！ワールドマック」8種類の新商品
◆マック「VIVA！ワールドマック」新商品登場
『VIVA！ワールドマック』は、世界の熱狂を味わってもらいたいという想いから、本大会開催の北中米各国をイメージして開発した商品。サッカーボールのような見た目の特製バンズのバーガーとサイドメニューの新商品全8種類の味わいで登場する。
さらに夕方5時以降の夜マック限定で「ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー」、朝マック限定の「メキシカンタコスチーズチキンマフィン」、そして「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」「マックフィズ／フロート ブルーエナジー」と、朝から晩までFIFAワールドカップの熱狂とともに楽しめるラインアップとなっている。また、FIFAワールドカップ26コラボを記念して6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップ「ワールドレジェンドカップ」がセットになった『FIFAワールドカップ26セット』も用意しされている。FIFAワールドカップの熱狂を、『VIVA！ワールドマック』の味わいとともに楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆ザク切りポテト＆肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー
つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースとクリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。肉厚ビーフとポテトパティに、ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが相性抜群のボリューミーな一品となっている。
◆メキシカンタコスチーズチキン
ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティに、メキシカンタコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。トマトペーストとオニオン、ガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、爽やかなアクセントとしてハラペーニョを効かせたメキシカンタコスフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる、満足感のある一品となっている。
◆アボカドマヨチーズシュリンプ
ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、アボカドのペーストを使用しレモン果汁とスパイスで爽やかな味わいに仕上げたワカモレマヨソースと、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。ワカモレマヨソースのまろやかさとスパイスの味わいが、えびカツの美味しさを引き立てる一品となっている。
◆ザク切りポテト＆倍肉厚ビーフ コク旨ガーリックペッパー
夕方5時から限定。つなぎを使っていない厚みのある100％ビーフパティ2枚に、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、3種のスパイスと3種類の調理法のガーリックを使用したソースとクリームチーズのコクが特長のアイオリソースを合わせ、コーングリッツをトッピングしたサッカーボールに見立てた特製バンズでサンド。肉厚ビーフとポテトパティに、ガーリックの旨みにスパイスのキレ、クリーミーなアイオリソースのやみつきになる味わいが相性抜群のボリューミーな一品となっている。
◆メキシカンタコスチーズチキンマフィン
サクサク衣のムネ肉を使ったチキンパティに、タコスフィリング、シャキシャキのレタス、コクのあるチェダーチーズ、爽やかな甘さのスイートレモンソースを焼き立てのイングリッシュマフィンでサンド。トマトペーストとオニオンやガーリックをベースに肉の旨みとスパイス、アクセントに爽やかなハラペーニョを効かせたタコスミートフィリングのピリ辛でメキシカンな味わいがクセになる、満足感のある一品となっている。
◆シャカシャカポテト（R）ガーリックステーキ味
「マックフライポテト（R）」をいつもと違う味で楽しめる「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」が期間限定で登場。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフの旨みがたっぷり感じられるあとひくおいしさ。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して楽しむことができる。
◆マックフィズ（R）ブルーエナジー
期間限定で新登場！りんごの果汁を使用した爽快感広がる炭酸エナジードリンク。3種類のアミノ酸、アルギニン、グリシン、アラニンを配合し、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長の、気分をリフレッシュしたいときにぴったりな一品。バーガーとの相性も抜群となっている。
◆マックフロート（R）ブルーエナジー
期間限定で新登場。りんごの果汁を使用し、3種類のアミノ酸、アルギニン、グリシン、アラニンを配合した、鮮やかで印象的なブルーの色合いが特長の爽快感広がる炭酸エナジー
ドリンクに、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングしたデザートドリンクとなっている。
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