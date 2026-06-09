セブン限定スタバ新シリーズ登場 “フルーツ×ティー×ミルク”のご褒美時間にぴったりな2種
【モデルプレス＝2026/06/09】セブン-イレブンでは、フルーツ×ティー×ミルクを組み合わせた新シリーズ「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI」より、ストロベリーベリーベルガモットおよびマンゴーパッションフルーツの2種類のフレーバーを、6月16日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。
【写真】セブン限定スタバ新作は“フルーツ×ティー×ミルク”の2種
同シリーズは、「Stay Cheerful，いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトに、果汁の明るい味わいとティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせたセブン‐イレブン限定の新シリーズ。「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」は、鮮やかなストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りのアクセントとミルクのまろやかさを重ねた味わい。ふんわりと上品な香りが広がるジャスミンティーが合わさることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上がり、ストロベリーの甘い香りと、まろやかな口当たりを楽しめる。
「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI マンゴーパッションフルーツ」は、南国感あふれるマンゴーの芳醇な香りとパッションフルーツの爽やかな香りに、ミルクとブラックティーが重なり合う、トロピカルでフルーティーな味わい。南国フルーツの甘く豊かな香りとミルクの厚みが広がり、口に含んだ瞬間にまろやかな口当たりで夏らしい高揚感を感じられる。
パッケージは、マンゴーやパッションフルーツなどの南国の果実や、親しみのあるストロベリーなど、フレーバーの主役となるフルーツを大きくあしらった彩り豊かなデザイン。甘く鮮やかなフルーツと爽やかなティーがもたらす明るいイメージと、ミルクのまろやかな甘みが重なり合う味わいをレイヤー状の模様で表現した。（modelpress編集部）
・「スターバックス（R） FRUITY CHEERS TM TORORI ストロベリーベリーベルガモット」
・「スターバックス（R） FRUITY CHEERS TM TORORI マンゴーパッションフルーツ」
価格：各198円（各税込213.84円）
発売日：6月16日（火）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合がある。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。
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◆“フルーツ×ティー×ミルク”の新感覚な2種類
同シリーズは、「Stay Cheerful，いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトに、果汁の明るい味わいとティーの爽やかさ、そしてミルクがもたらす満足感を組み合わせたセブン‐イレブン限定の新シリーズ。「スターバックス FRUITY CHEERS TORORI ストロベリーベリーベルガモット」は、鮮やかなストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱい風味に、ベルガモットの爽やかな香りのアクセントとミルクのまろやかさを重ねた味わい。ふんわりと上品な香りが広がるジャスミンティーが合わさることで、華やかでフルーティーな味わいに仕上がり、ストロベリーの甘い香りと、まろやかな口当たりを楽しめる。
◆夏を彩るパッケージデザイン
パッケージは、マンゴーやパッションフルーツなどの南国の果実や、親しみのあるストロベリーなど、フレーバーの主役となるフルーツを大きくあしらった彩り豊かなデザイン。甘く鮮やかなフルーツと爽やかなティーがもたらす明るいイメージと、ミルクのまろやかな甘みが重なり合う味わいをレイヤー状の模様で表現した。（modelpress編集部）
◆商品詳細
・「スターバックス（R） FRUITY CHEERS TM TORORI ストロベリーベリーベルガモット」
・「スターバックス（R） FRUITY CHEERS TM TORORI マンゴーパッションフルーツ」
価格：各198円（各税込213.84円）
発売日：6月16日（火）〜順次
販売エリア：全国
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合がある。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある。
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