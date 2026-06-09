累計1500万食突破、ファミマの「ぼんご」監修おむすびに新作 人気具材“鳥唐マヨ”の味わいも再現
【モデルプレス＝2026/06/09】ファミリーマートでは、おにぎり専門店ぼんご監修による「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」と「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」を、2026年6月9日（火）から全国のファミリーマート約16,400店で発売いたします。
【写真】「ぼんご」監修シリーズに待望の新作
1960年創業の「ぼんご」は、東京・大塚の地で60年以上にわたり愛され続ける人気店。ふっくらと愛情込めて握られたおにぎりは、ファンも多く行列の絶えない店としても有名だ。同店監修のもと2025年3月に発売した「ぼんご監修手巻おむすび」は顧客から多くの支持を集め、同年8月発売の「大きなおむすび」シリーズ、同年11月発売「ごちむすび」シリーズと合わせて累計販売数1,500万食を突破するヒットを記録している。
そんな「ぼんご」監修シリーズから新たに、定番手巻おむすびの1.5倍サイズの「大きなおむすび」シリーズの「生たらこ」、「鳥唐揚マヨネーズ」が登場。「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」は、ぼんごで人気の「生たらこ」を、わさびを利かせマヨネーズでコクを出したまぐろたたきと組み合わせた、ぼんご流の仕立て。まぐろの旨味と、生たらこの満足感が楽しめる。また「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」は、ぼんご人気具材の「鳥唐揚マヨネーズ」をイメージした一品。醤油の旨味を下味にしっかりと付けた鳥唐揚げに甘辛いタレを絡めることで、マヨネーズのコクと相まって、ごはんがどんどん食べ進む味わいを再現している。発売にあたり「ぼんご」女将・右近由美子氏は「この監修商品を手にとった方が、少しでも幸せな気持ちになって、おむすび文化の良さを感じていただけたら、と思っております」とコメントしている。（modelpress編集部）
【価格】税込348円
【価格】税込358円
【発売日】2026年6月9日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ぼんご」監修シリーズに待望の新作
◆累計1,500万食突破「ぼんご」監修シリーズ
1960年創業の「ぼんご」は、東京・大塚の地で60年以上にわたり愛され続ける人気店。ふっくらと愛情込めて握られたおにぎりは、ファンも多く行列の絶えない店としても有名だ。同店監修のもと2025年3月に発売した「ぼんご監修手巻おむすび」は顧客から多くの支持を集め、同年8月発売の「大きなおむすび」シリーズ、同年11月発売「ごちむすび」シリーズと合わせて累計販売数1,500万食を突破するヒットを記録している。
◆人気の監修シリーズに待望の2種の新作
そんな「ぼんご」監修シリーズから新たに、定番手巻おむすびの1.5倍サイズの「大きなおむすび」シリーズの「生たらこ」、「鳥唐揚マヨネーズ」が登場。「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」は、ぼんごで人気の「生たらこ」を、わさびを利かせマヨネーズでコクを出したまぐろたたきと組み合わせた、ぼんご流の仕立て。まぐろの旨味と、生たらこの満足感が楽しめる。また「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」は、ぼんご人気具材の「鳥唐揚マヨネーズ」をイメージした一品。醤油の旨味を下味にしっかりと付けた鳥唐揚げに甘辛いタレを絡めることで、マヨネーズのコクと相まって、ごはんがどんどん食べ進む味わいを再現している。発売にあたり「ぼんご」女将・右近由美子氏は「この監修商品を手にとった方が、少しでも幸せな気持ちになって、おむすび文化の良さを感じていただけたら、と思っております」とコメントしている。（modelpress編集部）
■ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ
【価格】税込348円
■ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ
【価格】税込358円
【発売日】2026年6月9日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】