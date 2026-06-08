5月30日に3A降格…メジャーでは打率.259

猛アピールを続けている。3Aに降格したドジャースのキム・ヘソン内野手が7日（日本時間8日）、レンジャーズ傘下ラウンドロック戦に「8番・遊撃」で先発出場。4打数3安打の活躍を見せた。韓国メディアは「ロバーツ監督は見ているか」とし、逸材に期待を込めている。

キム・ヘソンは2回、先頭打者として迎えた第1打席で右前打を放ち出塁すると、直後には二盗に成功。後続の適時打で先制のホームを踏んだ。さらに4回にも左前打を放ち、5月29日（同30日）の3A降格後では6月5日（同6日）以来、2度目のマルチ安打となった。5-2で迎えた7回2死二、三塁の好機では2点適時打を放った。

開幕はマイナーで迎えたが、ムーキー・ベッツ内野手の故障でメジャーに昇格。4月は打率.296、1本塁打、7打点と好調だったものの、5月に成績を落とし、デーブ・ロバーツ監督からは「スイングが変わってしまった。前よりも空振りが増えている」と指摘を受け、マイナーで再調整となった。そして徐々に、本来の好打を取り戻しつつあるようだ。

韓国メディア「OSEN」はキム・ヘソンの活躍を受け、「『ロバーツ監督は見てるか？』 キム・ヘソンが3安打2打点1盗塁の大暴れ！ 打率も.296に急上昇、ライバルのエドマンは1安打に終わる」との見出しで速報。「ノーカットニュース」も「『3Aは狭すぎる』キム・ヘソンが3安打2打点の大暴れでメジャーへ強烈アピール！」とご満悦の様子だった。

一方、同じタイミングで試合が行われたドジャースは、本拠地でのエンゼルス戦に5-13で大敗を喫した。キム・ヘソンに代わって昇格したアレックス・フリーランド内野手は3打数無安打2三振。米ファンからも「キム早く戻ってきて」との声が上がった。（Full-Count編集部）