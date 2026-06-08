「ファッションセンターしまむら」が６日に「競走馬をモチーフにしたアイテム」として発売した商品が“一瞬で”売り切れ。この“爆売れ”ぶりを受け、同社の素早い対応に喜びの声が上がっている。

６日の１５時にしまむらのオンラインストアである「しまむらパーク」で発売が開始したものの、わずかな時間で完売。ネット上では「しまむらの競走馬グッツコラボ 瞬殺で終了」「何も買えなかった」など悲しみの声が上がっていた。７日には、同社のＸで「【お知らせ】６／６（土）より販売しておりましたこちらの商品につきまして、予想を上回る反響をいただき、完売となりました。ご好評につき、しまむらパーク（オンラインストア）にて受注生産販売で再販いたします。再販商品・販売日時等の詳細は後日連絡いたします。この機会にぜひご利用ください。」と受注生産販売での再販が発表されると、「流石です！」「次は買いたい人がみんな買えますように！」「しまむら競走馬シリーズの受注生産きた！ありがとうございます！しまむら様ぁぁぁ！」など、“神対応”に喜びの声が上がった。

３日のＸでは有名競走馬の顔などがプリントされた商品の画像を掲載。馬の種類は、オルフェーヴル、ディープインパクト、ミュージアムマイル、トウカイテイオー、ナリタブライアン、サイレンススズカの６頭。名馬のイラスト入りのメンズＴシャツ、メンズトートバッグ、メンズパスケースがある。これらすべての商品が税込み１０００円台と、お手頃価格だ。