公益財団法人日本骨髄バンク（東京）は２０２６年度、白血病治療に使う骨髄などの提供者（ドナー）の募集を、オンラインで始める方針だ。

若者を中心に登録しやすくすることで、ドナーの不足解消につなげる狙いがある。

白血病を含む血液の病気の患者が薬物治療などで十分な効果が期待できない場合に、骨髄や、骨髄から血中に流れ出た末梢（まっしょう）血幹細胞の移植が治療の選択肢となる。これらの移植では、患者とドナーで白血球の型が一致する必要があり、血縁関係がない人同士では一致の確率がかなり低い。

バンクは献血会場などで１８〜５４歳の健康な人にドナー登録をしてもらい、血縁者からの提供が見込めない患者にあっせんしている。約５６万人が登録、バンクを通じ２５年度、国内の患者１０３５人が移植を受けた。

ただ、こうした移植を受けられるのは希望した患者の５〜６割で、ドナーが見つからず症状が悪化する人もいる。ドナーを増やせば状況を改善できるが、登録者は４０歳以上が５７％で若い世代は少ない。ドナー登録の手段となる献血に行く３９歳以下の人も減っている。

バンクは、若者が使い慣れているオンラインでの登録を受け付ける方針だ。スマートフォンやパソコンで申し込んだ人に口の中の粘膜を採る綿棒のような用具を含むキットを送り、返送してもらい登録する。粘膜で白血球の型を特定する。

バンク理事を務める福田隆浩・国立がん研究センター中央病院造血幹細胞移植科長は「ドナーが多いほど、血縁者からの提供がない患者を救えるようになる。人の役に立ちたいと思う若い人に登録してもらいたい」と話している。