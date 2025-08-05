白血病などの患者に骨髄を提供する「骨髄ドナー」になった50歳男性の手術体験記が、SNS上で注目を集めている。男性は2011年の東日本大震災をきっかけに「何かできることはないか」とドナー登録。14年後の今年、ドナー候補に選ばれ、無事に提供を終えた。男性は自宅の玄関を出る際、こんな風に言って出掛けたという。「んじゃ、ちょっと人の命助けてくるわ」【写真】手術後の腰は痛々しい…！きっかけは東日本大震災北海道在住の男