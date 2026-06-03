ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¡¼«Âð¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥×¥È¥ì2¥«·îÈ¾¤ÎÀ®²Ì¤ò¥Ó¥Õ¥©¥¢¥Õ¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¤Ø¤³¤ßÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖUNIQLO¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö7·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤Î½ë¤µ¤¬Íè¤¿ÅÓÃ¼¡¡ÂæÉ÷¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ë¥Õ¼«Âð¥È¥ì¡¡Ç¯Îð¤ËµÕ¤é¤ï¤º¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤Ë¤¤¤ë¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤À¤±¤É¡¢¥±¥Ä¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¶ÚÆù¤À¤·¡¢·ò¹¯»×¹Í¤Ç·Ú¤¯2¥¥í¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ÎºÝ¥±¥Ä¤â¾å¤²¤Á¤ã¤¨¤è¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡¡2¥ö·îÈ¾¤¯¤é¤¤¡¡ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä10Ê¬¤Ç¤â30Ê¬¤Ç¤â¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¡À®²Ì½Ð¤Æ¤Æ¡¢¥¸¥§¥ß¥Ë¡¼¤Ë¤Û¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æü¡¹¼«Âð¤ÇÂ³¤±¤¿¥Ò¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤¿¤ÁÁ÷¤ê¥Ä¥¢¡¼¸å¡¡Ä«¥¤¥ÁÁö¤ë¤«¤é¡¡Æü¾Æ¤±»ß¤á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¡´°Á´ËÉÈ÷¤Ç¡×¤È´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î»ÒÃ£¤ËÄº¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÆü¡¹°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¡¿©¤Ù¤¿¤ê»È¤Ã¤¿¤ê¡¡¹¬¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥§¥£¥¹¥È¤Î¤Ø¤³¤ßÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡ÄºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¿¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤È·ëº§¡£12Ç¯8·î¡¢15Ç¯11·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯12·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î»°¹¬½¨Ì¤µ¤ó¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤âÆ£ËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£