ファミマにたっぷりサイズが集結!?「巨大オールスター祭」開催！コーヒーLLサイズからでか〜いスイーツまで全14種類を発売
ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、45周年スローガン「いちばんチャレンジ」を掲げ、さまざまな取り組みを展開している。その一環として、6月2日から全国のファミリーマート約1万6400店で「巨大オールスター祭」を実施。「いちばんオトク」「いちばん美味しい」を目指し、たっぷりサイズの商品全14種類を販売している。
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■おなかも心も満たされる！巨大オールスター祭開催！
ファミリーマートではこれまで、「お値段そのまま45％増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のある商品が人気を集めてきた。さらに昨今は、物価高騰や多忙な日常を背景に、「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感のある満足感を求める「ギルティ消費」の傾向も高まっているという。
このようなニーズに応えるべく、「巨大オールスター祭」と題して、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を開発。ファミリーマートの定番商品として人気の「たべる牧場ミルク」やサンドイッチに加え、デザートや焼き鳥など、全14種類をラインナップ。単に大きくするだけでなく、最後まで飽きずにおいしく食べられるよう、味のバランスも追求している。
また、これまで多くの要望が寄せられていた「FAMIMA CAFE」のLLサイズについては、今後も継続して購入できる定番商品として販売開始する。
■商品詳細(全14種類)
■アイスコーヒーLL(370円)
たっぷりゴクゴク飲めるアイスコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■アイスカフェラテLL(370円)
たっぷりゴクゴク飲めるアイスカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンで「ミルク多めのミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒー多めのコーヒーリッチ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■ブレンドLL(320円)
たっぷり、長く楽しめるブレンドコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■カフェラテLL(320円)
たっぷり、長く楽しめるカフェラテ。レジで購入後、コーヒーマシンで「ミルク多めのミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒー多めのコーヒーリッチ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■でか〜いコーヒーゼリー(388円)
エスプレッソを使用したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた満足感のあるカップスイーツ。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■でか〜いカスタードエクレア(325円)
食べ応え抜群のカスタードエクレア。口どけのいいパフの中に、なめらかなカスタードクリームを詰めてチョココーティングをかけた1品。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■でか〜いイタリア栗のモンブランプリン(560円)
カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングした、ボリューム感のあるカップスイーツ。
発売日：2026年6月9日(火)
発売地域：全国
■大きなサンドイッチ トリプルエッグ(398円)
「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量の大きなサンドイッチ。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス(430円)
「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量で、ハム、たまご、ツナ、チーズなどを彩りよくサンドした1品。複数の具材を組み合わせた、満足感のある味わいが特徴。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■大きいフィナンシェ(238円)
「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積の大きなフィナンシェ。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさがたまらない。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■大きいクッキー(258円)
「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量の大きなクッキー。チョコチップ入りで、しっとりと焼き上げられている。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■たべる牧場ミルクLL(498円)
「たべる牧場ミルク」の約2.5倍！北海道産の牛乳と生クリームで、コクがありながらもすっきりとした味わいの“たべぼく”をたっぷりと味わえる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■クリスプうましお味 たっぷりサイズ(170グラム)(398円)
通常品(45グラム)の約3.7倍のたっぷりサイズのクリスプ。みんなでシェアして楽しめる大きさだ。ホシ型が入っていたらラッキー！
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■ジャンボ焼きとり ねぎまタレ(258円)
通常品の約2倍のジャンボ焼きとり。香ばしいネギと柔らかいもも肉が特徴。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
※画像はイメージです。
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％で表示しています。
※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合があります。
※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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ファミリーマートではこれまで、「お値段そのまま45％増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のある商品が人気を集めてきた。さらに昨今は、物価高騰や多忙な日常を背景に、「今日だけは好きなものを好きなだけ食べたい」という、背徳感のある満足感を求める「ギルティ消費」の傾向も高まっているという。
このようなニーズに応えるべく、「巨大オールスター祭」と題して、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した「巨大サイズ」の商品を開発。ファミリーマートの定番商品として人気の「たべる牧場ミルク」やサンドイッチに加え、デザートや焼き鳥など、全14種類をラインナップ。単に大きくするだけでなく、最後まで飽きずにおいしく食べられるよう、味のバランスも追求している。
また、これまで多くの要望が寄せられていた「FAMIMA CAFE」のLLサイズについては、今後も継続して購入できる定番商品として販売開始する。
■商品詳細(全14種類)
■アイスコーヒーLL(370円)
たっぷりゴクゴク飲めるアイスコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■アイスカフェラテLL(370円)
たっぷりゴクゴク飲めるアイスカフェラテ。レジで購入後にコーヒーマシンで「ミルク多めのミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒー多めのコーヒーリッチ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■ブレンドLL(320円)
たっぷり、長く楽しめるブレンドコーヒー。レジで購入後にコーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■カフェラテLL(320円)
たっぷり、長く楽しめるカフェラテ。レジで購入後、コーヒーマシンで「ミルク多めのミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒー多めのコーヒーリッチ」の好みの味わいが選べる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※沖縄県は仕様が異なる
■でか〜いコーヒーゼリー(388円)
エスプレッソを使用したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた満足感のあるカップスイーツ。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■でか〜いカスタードエクレア(325円)
食べ応え抜群のカスタードエクレア。口どけのいいパフの中に、なめらかなカスタードクリームを詰めてチョココーティングをかけた1品。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■でか〜いイタリア栗のモンブランプリン(560円)
カスタードプリンの上にホイップクリームとイタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングした、ボリューム感のあるカップスイーツ。
発売日：2026年6月9日(火)
発売地域：全国
■大きなサンドイッチ トリプルエッグ(398円)
「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量の大きなサンドイッチ。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス(430円)
「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量で、ハム、たまご、ツナ、チーズなどを彩りよくサンドした1品。複数の具材を組み合わせた、満足感のある味わいが特徴。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■大きいフィナンシェ(238円)
「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積の大きなフィナンシェ。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさがたまらない。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■大きいクッキー(258円)
「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量の大きなクッキー。チョコチップ入りで、しっとりと焼き上げられている。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■たべる牧場ミルクLL(498円)
「たべる牧場ミルク」の約2.5倍！北海道産の牛乳と生クリームで、コクがありながらもすっきりとした味わいの“たべぼく”をたっぷりと味わえる。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
■クリスプうましお味 たっぷりサイズ(170グラム)(398円)
通常品(45グラム)の約3.7倍のたっぷりサイズのクリスプ。みんなでシェアして楽しめる大きさだ。ホシ型が入っていたらラッキー！
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
■ジャンボ焼きとり ねぎまタレ(258円)
通常品の約2倍のジャンボ焼きとり。香ばしいネギと柔らかいもも肉が特徴。
発売日：2026年6月2日
発売地域：全国
※数量限定
※画像はイメージです。
※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％で表示しています。
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