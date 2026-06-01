新浜レオン5月30日、自身二度目となる全国コンサートツアー＜新浜レオン コンサートツアー2026 〜New Beginning〜＞の初日公演を開催した。幕開けを飾った会場は、自身の地元である千葉県の白井市文化会館だ。母校・千葉英和高校ダンス部ら総勢60名以上と圧巻の「LOVE しない？」ダンスを披露するなど大きな盛り上がりをみせた初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

4月15日リリースの1st EP『New Beginning』がオリコン週間演歌・歌謡シングルランキングで1位(総合ランキング4位)を獲得したほか、発売後も6週連続でTOP10入りを果たすなどヒットを記録中だ。“新しい幕開け”という意味を持つ同EPを引っ提げて開催される全国ツアーが、＜新浜レオン コンサートツアー2026 〜New Beginning〜＞となる。ツアーは地元・千葉を皮切りに、大阪、広島、福岡、愛知、札幌、宮城、沖縄、そしてファイナルの東京まで、約2ヶ月間で全国9ヵ所を巡る。

その初日ステージでは、自身初の『紅白歌合戦』出場曲「全てあげよう」(木梨憲武プロデュース / 所ジョージ作詞作曲)をはじめ、2年連続の『紅白歌合戦』出場曲であり『日本レコード大賞』優秀作品賞に輝いたアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマの「Fun! Fun! Fun!」を披露したほか、新浜がリスペクトしてやまない西城秀樹の名曲「ブルースカイブルー」のカバーなど、全22曲が圧倒的な歌唱力をもって届けられた。

ツアー初日となった地元・千葉公演のチケットはソールドアウト。満員の客席を前に、新浜レオンは次のように感謝と決意を語った。

「昨年に引き続き、2回目のコンサートツアーを迎えることができました。

初日のここ地元白井公演は、本当に早い段階でチケットが完売したと聞いています。こうして無事に初日を仕事として迎えられたこと、本当に何度でも言わせてください。重ねて心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

あっという間にデビューして丸7年が経ち、8年目に突入しました。大学を卒業して22歳でデビューした僕も、今年5月で30歳になりました。このバンドメンバーの売りは“若さ”なんですよ。全員20代っていうことで売ってきたんですけど、僕だけ30歳になってしまいました（笑）。でも、今年もこのメンバーと共に全国を回ることができるのは本当に幸せなことです。

何より、自分が生まれ育ったこの地元で初日を迎えられる喜びは本当に特別で、今日ここに来るのをずっと楽しみにしていました。皆さん、本当にありがとうございます。ここから全国9ヵ所、北は北海道から南は沖縄まで回っていきます」

──新浜レオン

本公演のハイライトとなったのは、本編最後に披露された最新曲「LOVE しない？」(こっちのけんと作詞/作曲)だ。SNS上で手元でハートを作る“LOVE しない？ダンス”施策も話題を呼んでいるとのこと。今回のツアーでは、“全国の地元のダンスチームと一緒にステージを盛り上げる”という試みを行っており、初日公演も千葉県木更津のダンスチーム“インフィニティ”がライブを華やかに彩った。さらに同曲終盤では、ミュージックビデオ撮影をした新浜の母校・千葉英和高校のダンス部40名がサプライズで登場。ステージ上に総勢60名以上のダンサーが集結し、会場のボルテージは最高潮に達した。

迎えたアンコールのMCでは、「30代はとにかく守りに入らず、攻める姿勢を忘れずにいたい」という意気込みも語った。

「本当に皆さんと一日一日を重ねてきたこの7年間。毎日毎日が僕にとっての財産であり、宝物です。いつも応援してくださり、心からありがとうございます。

先ほどは自分でも少し力が入りすぎたなと思い、“(激しいパフォーマンスで)首が取れてしまうのではないか”と少し心配になりました。ですが、“負けるな、負けるな、30代も攻めるんだ！”という気持ちで臨みました。30代はとにかく守りに入らず、攻める姿勢を忘れずにいたいです。

皆さんの応援のおかげで、2年連続で『紅白歌合戦』のステージに立つことができました。今年もまた一から気持ちを新たに、3年連続という結果以上に、30歳としてゼロから初めて出演するようなフレッシュな気持ちで、再び紅白のステージを目指したいと思っています。皆さん、これからも応援よろしくお願いします！」

──新浜レオン

＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞初日公演は地元への愛と、30代という新たな挑戦への決意に満ちた華々しいツアーの幕開けとなった。次回公演は6月5日の大阪・サンケイホールブリーゼ公演となる。

■＜新浜レオン コンサートツアー2026〜New Beginning〜＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

https://niihamaleon.com/special/concert-tour-2026/

■1st EP『New Beginning』追撃盤

2026年7月22日(水)発売

※全5種 【燃えたぎレオン盤】

JBCK-4033

1.LOVE しない？

作詞：こっちのけんと 作曲：こっちのけんと / 野口大志 編曲：野口大志

2.愛のFIRE

作詞：小泉里奈 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

3.楽曲未定 【愛溢レオン盤】

JBCK-4034

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【心満たされレオン盤】

JBCK-4035

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【タイアップ盤】

JBCK-4036

1.LOVE しない？

2.愛のFIRE

3.楽曲未定 【ウルトラマン盤】

JBCK-4037

1.LOVE しない？

2.Legacy -ULTRAMAN EXHIBITION- ULTRA MEDLEY

3.楽曲未定