½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤ ÂçÊ¬¤ÎÃË¤òÂáÊá¡ÚÆÁÅç¡Û
½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤òLINE¤ÇÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ØÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ï31Æü¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡¢22ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï29Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Ë½»¤à½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·LINE¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¤¤³¡×¤Ê¤É¤È¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤ËÍ¶ÏÇ¡¢ÆÁÅç¸©ÈÄÌî·´Æâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ØÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Á¼Ö¤ÇÆÁÅç¸©ÅìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ï¤¤¤»¤ÄÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÍ§¿Í¤¬ÃË¤Î¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢Âç¶Ú¤ÇÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÆÁÅç¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£