「無印良品 カレーフェス」六本木ヒルズで開催 橘大地が試食レポート【モデルプレス読者モデル】
【モデルプレス＝2026/05/29】ライフスタイルブランドの無印良品が、レトルトカレーを一堂に集めた体験型イベント「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」を5月28日〜31日に六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催。モデルプレス読者モデルの橘大地（たちばな・だいち）が現場をレポートした。
【写真】「無印良品 カレーフェス」に潜入
本イベントでは、無印良品が展開する全45種類のレトルトカレーを、“食べ比べ”という形で楽しめるほか、「スパイス」「コク」「辛さ」「色」「マッチング」から自分好みのカレーを発見できる体験型コンテンツが展開されている。
無印良品のカレーは、「世界の食文化に学ぶ」ことをテーマの1つとし、各国・各地域に赴き、現地ならではのスパイスや調理方法を商品開発に生かしている点が特長。レトルトカレーは種類が豊富である一方、「いろいろ試してみたいけれど、種類が多くてどれを選べば良いか迷ってしまう」、「気づけばいつも同じカレーを選んでしまい、新しい味に挑戦できていない」といった声も多く寄せられていた。こうした声を受け、より多くのカレーを気軽に試しながら、自分にぴったりの一皿と出会ってほしいという想いから、今回のイベントが開催された。
今回、橘は6種のカレーを試食。バターチキンカレーは「1番気になっていたバターチキン！辛さが抑えられててまろやかさが特徴的だなと思いました！」、焙煎スパイスのごろり牛肉カレーは「肉厚なのに噛まずに飲み込めるほど柔らかくて驚きました！」、マッサマンは「今回試食した中で1番カレー感なく辛さが苦手な方におすすめだなと思いました！」とおすすめ。
またスパイシーチキンは「お肉の食べ応えと噛むごとに辛さと旨みを感じご飯と相性最高でした！」、冷やして食べるレモンクリームチキンカレーは「さっぱりとした口当たりでこの夏にぴったりだなと思いました！」、焙煎スパイスの海老のクリーミーカレーは「生クリームのクリーミーさで辛さはあまり感じなく食べやすかったです！海老の風味と食感がたまりません！」とそれぞれ感想を語った。
ほかにも会場内には、全45種類のカレーが一堂に並ぶ圧巻の展示エリアや、「カレーランキング」、SNS映えするフォトスポット、「カレーガチャ」など、視覚的にも楽しめるコンテンツも多数設置されている。 （modelpress編集部）
開催日時：5月28日（木）〜5月31日（日）11：00〜19：00
6種類 食べ比べ：最終受付17：40
全45種類 食べ比べ：最終受付18：00
会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ
内容：カレー食べ比べ体験（有料・一部予約制）
6種類 食べ比べは、おひとり様で楽しめるプランになっている。全45種類 食べ比べは、4名相当の量が用意されているため、4名以上のグループでの参加がおすすめとされている。
＜6種セレクト食べ比べ＞
（※事前予約枠あり・当日参加枠あり）
【参加料金】500円
【参加方法】当日イベント会場にて空き状況を確認のうえ参加できるほか、事前予約でも参加可能。特設サイト内「応募フォーム」より申込みできる（※5月14日より予約可能）。
＜45種セレクト食べ比べ＞
（※事前予約制）
【参加料金】1,500円
【参加方法】事前予約制。特設サイト内「応募フォーム」より申込みできる（※5月28日・29日・30日の予約枠は、5月14日より予約可能。 なお、5月31日分のみ、5月30日から予約受付開始となる）。
橘は、大阪府出身の2003年1月20日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にて準グランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、アイドルグループ「piXent」のメンバーとして活躍している。
今回リポーターに初挑戦した橘。感想を聞かれると「食リポは初めてだったので感想を伝えたり、カメラワークを意識しながらの撮影が難しかったですが、とてもいい勉強になりました！是非また挑戦したいです！！」と語った。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「無印良品 カレーフェス」に潜入
◆「無印良品 カレーフェス」六本木ヒルズで開催
本イベントでは、無印良品が展開する全45種類のレトルトカレーを、“食べ比べ”という形で楽しめるほか、「スパイス」「コク」「辛さ」「色」「マッチング」から自分好みのカレーを発見できる体験型コンテンツが展開されている。
今回、橘は6種のカレーを試食。バターチキンカレーは「1番気になっていたバターチキン！辛さが抑えられててまろやかさが特徴的だなと思いました！」、焙煎スパイスのごろり牛肉カレーは「肉厚なのに噛まずに飲み込めるほど柔らかくて驚きました！」、マッサマンは「今回試食した中で1番カレー感なく辛さが苦手な方におすすめだなと思いました！」とおすすめ。
またスパイシーチキンは「お肉の食べ応えと噛むごとに辛さと旨みを感じご飯と相性最高でした！」、冷やして食べるレモンクリームチキンカレーは「さっぱりとした口当たりでこの夏にぴったりだなと思いました！」、焙煎スパイスの海老のクリーミーカレーは「生クリームのクリーミーさで辛さはあまり感じなく食べやすかったです！海老の風味と食感がたまりません！」とそれぞれ感想を語った。
ほかにも会場内には、全45種類のカレーが一堂に並ぶ圧巻の展示エリアや、「カレーランキング」、SNS映えするフォトスポット、「カレーガチャ」など、視覚的にも楽しめるコンテンツも多数設置されている。 （modelpress編集部）
◆「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」開催概要
開催日時：5月28日（木）〜5月31日（日）11：00〜19：00
6種類 食べ比べ：最終受付17：40
全45種類 食べ比べ：最終受付18：00
会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ
内容：カレー食べ比べ体験（有料・一部予約制）
6種類 食べ比べは、おひとり様で楽しめるプランになっている。全45種類 食べ比べは、4名相当の量が用意されているため、4名以上のグループでの参加がおすすめとされている。
＜6種セレクト食べ比べ＞
（※事前予約枠あり・当日参加枠あり）
【参加料金】500円
【参加方法】当日イベント会場にて空き状況を確認のうえ参加できるほか、事前予約でも参加可能。特設サイト内「応募フォーム」より申込みできる（※5月14日より予約可能）。
＜45種セレクト食べ比べ＞
（※事前予約制）
【参加料金】1,500円
【参加方法】事前予約制。特設サイト内「応募フォーム」より申込みできる（※5月28日・29日・30日の予約枠は、5月14日より予約可能。 なお、5月31日分のみ、5月30日から予約受付開始となる）。
◆モデルプレス読者モデル・橘大地とは？
橘は、大阪府出身の2003年1月20日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にて準グランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、アイドルグループ「piXent」のメンバーとして活躍している。
今回リポーターに初挑戦した橘。感想を聞かれると「食リポは初めてだったので感想を伝えたり、カメラワークを意識しながらの撮影が難しかったですが、とてもいい勉強になりました！是非また挑戦したいです！！」と語った。
【Not Sponsored 記事】