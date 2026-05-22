タレントの出川哲朗が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

番組では、出川が大ファンのプロ野球「ヤクルト」を特集。下馬評を覆す快進撃の秘密に迫った。

東京音頭に乗ってユニホーム姿で登場した出川は「正直、サンジャポみたいにタレントさんが６、７人いる中のにぎやかしぐらいなのかな？。３人しかいない。しかも３人のうちの１人が長嶋一茂…大丈夫なんですか？」と笑わせると、司会の羽鳥慎一アナウンサーは「わからないです」と返していた。

さらに出川は、ヤクルトについて「ちょっとでも興味もっていただけたら」と売り込むと、コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏に「すっごい顔で見ている玉川さん」と突っ込むと「どうなんだろうね？」と玉川氏は返した。

さらに出川は玉川氏を「いやいやいや…あの方、よくヤフーニュースに載ってる方？問題発言の」と笑わせると「ごめんなさい。押さないんだけど、よくヤフーニュースでなんか発言して問題になっている方」と突っ込んだ。

スタジオが和やかな笑いに包まれる中、玉川氏は「出川さんとかが見るから書いちゃうんですよね」と返すと、出川は「押さないんです。押さないんだけどだけど、ヤフーニュースに必ずまた失言みたいな感じで」とさらに突っ込むと「いいから、いいから…野球の話でいいから」と玉川氏は苦笑していた。