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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

普通には絶対に見えない世界を覗いてワクワクしてみませんか？

そんな知的好奇心を簡単に刺激できるのがスマホカメラ用の追加レンズ「ミクロハンターキットX250P」。光学250倍＆偏光式で普通の顕微鏡では透明にしか見えない結晶や鉱物を手軽かつ色鮮やかに映し出してくれるサイエンスガジェットです。

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スマホが一瞬で顕微鏡に

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「ミクロハンターキットX250P」の本体がこちら。理科の実験で使った顕微鏡とは似ても似つかない形状ですが、この小さな中に250倍を実現する光学技術が詰まっています。

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スマホカメラにはペタッと貼るだけでOK。画像のように独自開発の吸着ナノパッドになっており、何度でも脱着できるシールのように機能します。

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利用時はイラストのようにケースを活用して対象物を撮影。この際、自然光やスマホのLEDライトでしっかりと光量を稼ぐのがポイントなのだとか。

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長芋の粘液に含まれるシュウ酸カルシウムの結晶もキレイに映っていますね。この形状を知ると、イガイガやチクチクする理由に納得です。

食材を覗くだけでも新たな識が得られるので、子どもに渡せば理科が大好きになってくれるかも。

偏光がもたらす色とりどりの異世界

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「ミクロハンターキットX250P」が面白いのは偏光撮影で鮮やかに映せる点。無色の世界が色づき観測対象の細かな部分まではっきりと分かります。

自宅でもアウトドアでも手軽に使える

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撮影台を兼ねた専用ケースはクレジットカードサイズ。財布などで気軽に持ち運べるので、子どもとお出かけした公園でも手軽に使えるのがポイント。

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ほぼすべてのスマホカメラに対応しており、専用アプリ（Android・iOS対応）を使えばミクロ定規の表示も可能。

なにより写ったそのままを記録できるのがスマホのメリット。子どもの自由研究にも活用しやすいので、親子でサイエンスしてみては？

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＞＞ スマホに貼り付けるだけ。光学250倍の偏光顕微鏡レンズ「ミクロハンターキットX250P」

Source: machi-ya, YouTube