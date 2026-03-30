【あす31日の天気】今週は「雨の1週間」 あすは西日本〜北日本にかけ広く雨 西日本では雷雨も 気温は高くジメジメした体感に
西日本は雷雨も
あすは、西から低気圧と前線が近づいてくる影響で、西日本から北日本にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。
【CGで見る】30日(月)午後9時〜31日(火)午前6時までの大雪と雨の予想シミュレーション
特に九州や四国、中国などの西日本では、雷を伴った雨となるところもあるでしょう。通勤通学の時間帯は、四国や近畿、東海で雨脚が強まるところがありそうです。
また、低気圧が発達しながら近づくことで、太平洋側の地域を中心に風も強まりそうです。
【あすの各地の予想最高気温】
札幌 ：12℃ 釧路：9℃
青森 ：11℃ 盛岡：13℃
仙台 ：14℃ 新潟：16℃
長野 ：20℃ 金沢：23℃
名古屋：21℃ 東京：17℃
大阪 ：23℃ 岡山：23℃
広島 ：21℃ 松江：21℃
高知 ：25℃ 福岡：20℃
鹿児島：21℃ 那覇：27℃
今週は雨の1週間
今週は短い周期で雨の日がやってきます。水曜日も西から天気が下り坂へ向かい、広い範囲で雨が降り、西日本は木曜日お天気回復するものの、東日本は木曜日も雨が降るでしょう。
金曜日は広い範囲で雨が降りますが、西からお天気下り坂で、週末は再び雨が降りそうです。雨の1週間となりますが、気温はおおむね平年より高い日が続きます。