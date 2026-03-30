西日本は雷雨も

あすは、西から低気圧と前線が近づいてくる影響で、西日本から北日本にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。

【CGで見る】30日(月)午後9時〜31日(火)午前6時までの大雪と雨の予想シミュレーション

特に九州や四国、中国などの西日本では、雷を伴った雨となるところもあるでしょう。通勤通学の時間帯は、四国や近畿、東海で雨脚が強まるところがありそうです。

また、低気圧が発達しながら近づくことで、太平洋側の地域を中心に風も強まりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：12℃ 釧路：9℃

青森 ：11℃ 盛岡：13℃

仙台 ：14℃ 新潟：16℃

長野 ：20℃ 金沢：23℃

名古屋：21℃ 東京：17℃

大阪 ：23℃ 岡山：23℃

広島 ：21℃ 松江：21℃

高知 ：25℃ 福岡：20℃

鹿児島：21℃ 那覇：27℃





今週は雨の1週間

雨でも各地気温は平年より高く、ジメジメした体感になりそうです。

今週は短い周期で雨の日がやってきます。水曜日も西から天気が下り坂へ向かい、広い範囲で雨が降り、西日本は木曜日お天気回復するものの、東日本は木曜日も雨が降るでしょう。



金曜日は広い範囲で雨が降りますが、西からお天気下り坂で、週末は再び雨が降りそうです。雨の1週間となりますが、気温はおおむね平年より高い日が続きます。