「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味は？おいしすぎて追加したいときに使える！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味知ってる？
「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、おいしすぎてリピートしたいときに使える！
「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もうひとつください」でした！
「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」は、「もうひとつください）」を意味する韓国語です。
ショッピングで欲しいものを追加したいときはもちろん、飲食店で「これおいしい…もうひとつ！」なんてときにも大活躍するフレーズです。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部