「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味は？おいしすぎて追加したいときに使える！【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味知ってる？

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、おいしすぎてリピートしたいときに使える！

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「もうひとつください」でした！

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」は、「もうひとつください）」を意味する韓国語です。

ショッピングで欲しいものを追加したいときはもちろん、飲食店で「これおいしい…もうひとつ！」なんてときにも大活躍するフレーズです。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部