「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味は？おいしすぎて追加したいときに使える！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」の意味知ってる？

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、おいしすぎてリピートしたいときに使える！

「하나 더 주세요（ハナ ト チュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。