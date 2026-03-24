“乃木坂46野球好きユニット”乃木坂野球部、新曲が「2026パ・リーグ公式コラボソング」に起用 6球場訪問・セレモニアルピッチも決定【コメントあり】
【モデルプレス＝2026/03/24】乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット・乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、「2026パ・リーグ公式コラボソング」に決定した。
【写真】“乃木坂野球部”メンバー「スタイル良すぎ」美脚際立つミニスカ×ユニフォーム姿
乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌った、さわやかなポップチューン。乃木坂野球部は、同曲を通じて、2026年シーズンのパ・リーグ6球団を応援していく。
さらに今シーズン、乃木坂野球部がパ・リーグ6球場を訪問することも決定。早速、3月29日には、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを訪れて、セレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露する。
他にも、パーソル パ・リーグTVや、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」、各種SNSでもコラボレーション。こちらも早速、乃木坂野球部の黒見明香が、3月31日の東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦にて、パーソル パ・リーグTV副音声を務めることを皮切りに、幅広くコラボしていく予定だ。
乃木坂46の野球好きの6人（小川彩、金川紗耶、黒見、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に発信をしている。2026年2月には、Netflixにて独占配信された「2026 ワールドベースボールクラシック」のPR企画に参加し、さらには2026年シーズンにはパ・リーグとコラボするなど、ますます活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
・3月29日（日）：ZOZOマリンスタジアム（千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ戦）
・7月2日（木）：エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ戦）
・7月19日（日）：京セラドーム大阪（オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ戦）
・7月31日（金）：ベルーナドーム（埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ戦）
・8月6日（木）：みずほPayPayドーム福岡（福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ戦）
・9月19日（土）：楽天モバイル 最強パーク宮城（東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス戦）
小川彩：「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とても嬉しいです。乃木坂野球部らしい爽やかさと可愛さとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたら嬉しいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。
金川紗耶：今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とても嬉しく思います！！ありがとうございます！！乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います！！もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います！！よろしくお願いいたします！！
黒見明香：幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆様と一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆様と共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！
柴田柚菜：趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当に嬉しく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、可愛らしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたら嬉しいです☺
瀬戸口心月：「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとても嬉しく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたら嬉しいです！
長嶋凛桜：「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまう可愛いサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆様に楽曲を届けることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！
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【写真】“乃木坂野球部”メンバー「スタイル良すぎ」美脚際立つミニスカ×ユニフォーム姿
◆乃木坂野球部、新曲が「2026パ・リーグ公式コラボソング」決定
乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子が、パ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌った、さわやかなポップチューン。乃木坂野球部は、同曲を通じて、2026年シーズンのパ・リーグ6球団を応援していく。
他にも、パーソル パ・リーグTVや、乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」、各種SNSでもコラボレーション。こちらも早速、乃木坂野球部の黒見明香が、3月31日の東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦にて、パーソル パ・リーグTV副音声を務めることを皮切りに、幅広くコラボしていく予定だ。
◆乃木坂野球部とは
乃木坂46の野球好きの6人（小川彩、金川紗耶、黒見、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に発信をしている。2026年2月には、Netflixにて独占配信された「2026 ワールドベースボールクラシック」のPR企画に参加し、さらには2026年シーズンにはパ・リーグとコラボするなど、ますます活動の幅を広げている。（modelpress編集部）
◆乃木坂野球部 パ・リーグ6球場への訪問予定日程
・3月29日（日）：ZOZOマリンスタジアム（千葉ロッテマリーンズ vs 埼玉西武ライオンズ戦）
・7月2日（木）：エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道日本ハムファイターズ vs オリックス・バファローズ戦）
・7月19日（日）：京セラドーム大阪（オリックス・バファローズ vs 北海道日本ハムファイターズ戦）
・7月31日（金）：ベルーナドーム（埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ戦）
・8月6日（木）：みずほPayPayドーム福岡（福岡ソフトバンクホークス vs 北海道日本ハムファイターズ戦）
・9月19日（土）：楽天モバイル 最強パーク宮城（東北楽天ゴールデンイーグルス vs 福岡ソフトバンクホークス戦）
◆乃木坂野球部コメント
小川彩：「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とても嬉しいです。乃木坂野球部らしい爽やかさと可愛さとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたら嬉しいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。
金川紗耶：今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とても嬉しく思います！！ありがとうございます！！乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います！！もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います！！よろしくお願いいたします！！
黒見明香：幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆様と一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆様と共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！
柴田柚菜：趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当に嬉しく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、可愛らしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたら嬉しいです☺
瀬戸口心月：「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとても嬉しく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたら嬉しいです！
長嶋凛桜：「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまう可愛いサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆様に楽曲を届けることができて嬉しい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！
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