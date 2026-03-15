ゼッテリアの竜田チキンバーガーフェア開催♡チキン南蛮タルタルなど新作登場

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」から、竜田チキンを主役にした期間限定フェア「竜田チキンバーガーフェア」が登場します。店内手仕込みのサクッとジューシーなBIGな竜田チキンを使用した新作バーガーは、食べごたえも抜群。甘酢ダレとタルタルソースが楽しめる「チキン南蛮 タルタルバーガー」と、香ばしいラー油がアクセントの「油淋鶏バーガー」の2種類がラインナップ。ボリューム満点のチキンバーガーをぜひ味わってみてください♡

BIGな竜田チキンのチキン南蛮バーガー



チキン南蛮 タルタルバーガー

価格：560円

「チキン南蛮 タルタルバーガー」は、店内で1枚ずつ衣付けして揚げた竜田チキンを使用したボリューム満点のバーガーです。

醤油ベースのタレに漬け込んだ鶏モモ肉をカラッと揚げ、九州醤油や黒酢、刻んだ玉ねぎを合わせた特製甘酢ダレをプラス。

さらに、コクのある特製タルタルソースと千切りキャベツを合わせ、ふっくらなめらかな食感のバンズでサンドしています。

バンズからはみ出るほどBIGな竜田チキンは、見た目のインパクトも抜群。甘みと酸味のバランスが絶妙な甘酢ダレとまろやかなタルタルソースが相性よく、本格的なチキン南蛮の味わいを手軽に楽しめる一品です。

濃抹茶サンダー新登場♡ブラックサンダーから宇治抹茶の濃厚チョコ

香ばしさ広がる油淋鶏バーガー



油淋鶏バーガー



価格：590円

もう一つの新作は、食べるラー油の香ばしさがアクセントの「油淋鶏バーガー」です。

サクッと揚げた竜田チキンに、自社製の食べるラー油とシャキシャキ食感の白髪ねぎ、甘酢ダレを合わせた一品。

食べるラー油の香ばしいニンニクの風味と程よい辛みが広がり、白髪ねぎの爽やかな香りがチキンの旨みをさらに引き立てます。

しっかりとした味わいながら、甘酢のさっぱり感もあり、最後まで飽きずに楽しめるバーガーです。

※表示価格は全て税込です。

※4月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

竜田チキンの新作バーガーを楽しんで



ゼッテリアの「竜田チキンバーガーフェア」では、店内手仕込みのサクッとジューシーな竜田チキンを使用した新作バーガーが登場。

チキン南蛮のコク深い味わいを楽しめるバーガーと、香ばしいラー油がアクセントの油淋鶏バーガーの2種類がラインナップしています。

どちらもボリューム感がありながら、甘酢ダレのさっぱりした味わいで食べやすいのが魅力♪期間限定での販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。