不登校の子どもに影響する親の関係。4000組の親子を見てきた相談員が語る、「話し合い」より大切なこと

子どもが学校に行かなくなったとき、親はどう関わればいいのか、どう向き合えばいいのかと悩むことが多い。だが、親子の関わりだけでなく、親同士の関係も子どもの心に大きく影響することがある。親同士のやり取りを見て、子どもは何を感じているのだろうか。親はどうすればいいのだろうか。

こうした不登校の子を持つ親の悩みに40年にわたり寄り添ってきた相談員・池添素さんに、ジャーナリスト島沢優子さんが丁寧に取材を重ねた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。背景には、文部科学省の「問題行動・不登校調査」が示すように、2024年度に不登校となった小中学生の数が過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加しているという現状がある。

2025年9月23日には、池添さんの地元・京都の大垣書店イオンモール京都桂川店で2人のトークイベントが開かれ、約100人が参加した。池添さんと島沢さんは、実際に寄り添ってきた親子の話や自身の体験を率直に語り、会場には熱心にメモを取る人の姿も見られるなど、参加者がそれぞれ学びを深める時間となった。

この記事では、「親同士の関係は子どもに影響するのか」というテーマについて、当日の内容をレポートする。長年不登校の子どもを見てきた池添さんが実体験から感じたこととは。

親の関係性は子どもに影響する？

池添素さん：子どもの不登校について相談を受けるとき、私は必ず「親同士の関係はうまくいっていますか？」と聞くようにしています。「仲がいいです」と言われればそれでいいのですが、実際には「実はずっと揉めていて……」と、家庭の中で抱えている問題を打ち明けられることも少なくありません。子どものことを考えるときは、まず家庭の状況を知ることが大切だと感じています。家の中が不安定だと、子どももなかなか落ち着かないですよね。

島沢優子さん：書籍『不登校は人生を拓く』でも触れていますが、不登校の子どもにとって、安心していられる場所は家しかないことが多いですよね。そして、安心できる場所がなければ、子どもの心の回復もなかなか進みません。

池添さん：早めに別れたほうがいい場合もあれば、もう少し頑張ったほうがいい場合もあります。たとえ早く別れたほうがいいとしても、そう簡単に決められるものではないと思います。本当にケースバイケースで、家庭ごとに状況は違います。ただ、子どもは毎日その家で生活しています。親同士の空気というのは、子どもは思っている以上に敏感に感じ取っているものなんです。シングルで頑張っている方でも、仕事が大変だったり、いろんな悩みを抱えていたりすると、どうしても家の空気が重くなることがあります。すぐに解決できる問題ではありませんし、大人でもうまくいっていないことに対して「うまくやれ」と言われても、それは簡単なことではありません。でも、それでもやっぱり、子どものために何が一番いいのかを考えて、きちんと選択していく必要があると思います。

子どもが安心するのは「親の笑顔」

池添さん：日常の中で身近に接している親の様子を、子どもはよく見ているものです。子どもにとって一番安心できるのは、やっぱり「ママの笑顔」。もう一方の親やパートナーも、ママが安定して笑っていられるようにサポートすることで、家庭の空気が落ち着き、子どもにとって安心できる場所になります。もしママがいつもしかめっ面だったりイライラしていたりする場合は、パートナーとして「自分はちゃんと支えられているかな」と考えてみるのも大切です。

ただ、この話をすると大抵「それが一番難しいんです」と言われます。それも家庭によって状況は本当にさまざまで、簡単にはいかないこともあります。実際、パートナーの方からは「何か言うと火に油になってしまうし、褒めても『今そんなこと聞きたくない』と言われる」といった声も聞きます。どう関わればいいのか分からなくて、難しさを感じている人も多いのでしょう。例えば、仕事から帰って子どもと遊ぼうと思ったのに、玄関でママのイライラした声を聞くだけで気持ちが萎えてしまう、そんなケースもあります。本当に難しい問題ですよね。

親同士、理解し合うことから

池添さん：それでも、大人として子どもが安心して過ごせる環境を作るために、自分にはどんなことができるのかを考える必要はあります。よく「親同士でちゃんと話し合いましょう」と言われますが、話し合うことが必ずしも正解ではありません。むしろ、話し合わないほうがいい場合もあります。親それぞれの育ってきた環境や原体験が違うため、考え方や感じ方も当然異なります。別々の家庭で育ってきているので、どうしても同じイメージを完全に共有するのは難しいんです。イメージが共有できていないまま話し合っても、目指している着地点が違うことも多く、自分が期待する答えが返ってくるとは限りません。そのため、「話し合って同じ答えを出す」のではなく、お互いに相手の考えを理解し合うことが大事なんじゃないかなと思います。

島沢さん：意見を押し付け合うのではなくて、お互いの話をちゃんと聞き合うことが大事ということですね。

池添さん：そうですね。それも子どもに接するときと同じで、相手が話してきたときにちゃんと聞くことが大事だと思います。

島沢さん：自分が話したいときや聞きたいときに合わせるのではなくて、相手のタイミングで話を聞くということですよね。『不登校は人生を拓く』の中で「子どもに話を聞くんじゃなくて、子どもの話を聞きなさい」とありますが、それって夫婦関係でも同じだと思います。つまり、パートナーに話を聞くのではなくて、パートナーの話をちゃんと聞くということですよね。

池添さん：不登校だけが意見の違いの原因というわけじゃなく、他にもいろいろな意見の違いがあります。子どもが不登校になったときに、それがすごく際立って見えるだけです。だから、意見が違うのは当たり前だと思いますし、それを完全にすり合わせて、親同士が完璧に合意して結論を出すというのは難しいんです。話し合って「一致した答えを出す」のではなくて、「なぜ相手はそう考えるのか」を理解し合うことが大事で、それだけで親同士の関係も少し変わりますし、子どもにとっても安心できる環境につながります。

◇不登校の子どもにとって、家は心が回復する大切な場所。しかし、家庭の空気や親同士の関係は、子どもに大きく影響します。親同士が話し合うときは、すぐに答えを出そうとするのではなく、まずお互いの考えを知り、理解し合うことから始めることが大切です。それだけでも、子どもには安心感が伝わります。こうして、家庭の中で少しずつ小さな安心を積み重ねていくことが、不登校の子どもにとって居場所をつくる第一歩になります。

