「こいつだめだ」部下の業務を「わからないもんで」と放置する上司に絶望　年収700万円の女性

仕事ができる・できない以前に、人間性を疑うような上司の下では働きたくない。投稿を寄せた40代女性（事務・管理／年収700万円）が、無責任を絵に描いたような上司の対応を打ち明けた。（文：篠原みつき）

「自分が発言したことの責任を取らない、役員からの対応について上司が責任を取ってくれない時にこの上司は尊敬できないと感じた」

「部下の業務を知ろうという姿勢が一切ない」

部下を守るどころか、自分の保身しか頭にない様子が伝わってくる。

「専門外だったとしても部下の業務を知ろうという姿勢が一切ない上司の『わからないもんで』を聞いてこいつだめだと感じた」

たった一言で逃げる姿を見せられては、部下の心が離れるのは当然だろう。

一方、看護師として働く40代女性（年収450万円）は、ある主任看護師の無能ぶりに頭を抱えていた。

「主任看護師が多重課題すらこなせず、視点がズレてるし話し合いが長くなるだけで『何を言いたいの？』と思わされました。整理整頓もできないので、尊敬できません」

命を預かる現場において、複数のタスクを同時にこなす「多重課題」への対応は必須スキルだ。上司にそうした対応力がないと現場が混乱するだろう。

片付けができないことも、情報の整理や優先順位の判断ができないことの表れと映る。女性はさらに、

「報連相もまともに出来ないので、話にならないレベルでした」

と手厳しく切り捨てた。

※キャリコネニュースでは「『この上司はダメだ』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TRBML597