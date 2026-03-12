我が子と「夏休み」を楽しむために“45歳・2児の母の元テレ朝アナ”がやっていること
新卒から18年半、テレビ朝日のアナウンサーとして、報道、スポーツ、バラエティなど多岐にわたる番組を担当してきた大木優紀さん（45歳）。
40歳を超えてから、スタートアップ企業「令和トラベル」に転職。現在は旅行アプリ「NEWT（ニュート）」の広報を担当。さらに2025年10月には、ハワイ子会社「ALOHA7, Inc.」のCEOに就任し、家族とともにハワイへ移住。新たなステージで活躍の場を広げています。
第38回は、大木さんが体験した子どもと暮らすように旅した夏休みについて綴っています。（以下、大木さんの寄稿）
◆今年もやってくる夏休み……
春の足音が聞こえてくると、その先にある「夏休み」が頭に浮かび、計画をたてはじめる――。そんなお母さん、お父さんも多いのではないでしょうか。
2025年10月に家族でハワイへ移住したわが家は、今年初めてハワイで夏休みを迎えます。ハワイの学校の夏休みは、日本より少し早く、6〜7月を中心に約2か月間。子どもたちはたっぷりとお休みになります。
子どもにとっては待ちに待った長期休暇。でも、親にとっては「どう過ごさせるか」という一大プロジェクト。私自身も仕事をしながら子育てをしているので、今から悩みはじめています。
7月後半から8月にかけて訪れるこの夏休み。学童、習い事、実家、旅行……どう組み合わせるかを考えるのは、ちょっとしたスケジュール管理ゲームのよう。
それでも、子どもとまとまった時間を過ごせるのは、この長い夏休みならでは。せっかくなら、親にとっても子どもにとっても「よかった」と思える時間にしたい。そう考えている方も多いのではないでしょうか。
◆転職後の働き方で叶った、子どもとデザインする夏休み
私自身、テレビ局で働いていた頃、夏休みに取れる休暇はせいぜい1週間ほど。子どもたちがまだ保育園に通っていた頃は、夏休みでも保育園は開園してくれるので、そこまで大きな問題にはなりませんでした。
しかし、小学校に上がると状況は一変。自分は仕事に行かなければならない一方で、長い夏休みをどう過ごさせるのか。頭を抱えた時期もありました。
夏期講習に通わせたり、サマーキャンプに申し込んだり、実家の助けを借りたり。なんとか子どもたちの居場所を確保しながら、自分の休みを組み合わせて、パズルのようにスケジュールを組んでいた記憶があります。
そんな状況が大きく変わったのは、今のスタートアップ企業「令和トラベル」に転職してからです。
新しい人事制度として「フォーカス」という仕組みがあり、夏休みに家族と過ごす時間をしっかり確保できるようになりました。
この制度は1年のうち最大2か月間、働く時間を通常の4分の1まで減らすことができ、その期間は自分が「Focusしたいこと」に時間を使えるという制度。育児や介護はもちろん、留学や世界一周などにも活用できる仕組みです。
この制度のおかげで、夏休みは働く時間を大幅に減らし、子どもとの時間に集中する過ごし方ができるようになりました。
その期間はリモートワークに切り替え、日本に住んでいた頃のここ2〜3年は、思い切って1か月ほど海外で夏を過ごすという選択もしてきました。
最初の年はニューヨーク、次の年はクルーズ船に乗り、1か月ほど船旅をするという経験もしました。さらに翌年は、タイのバンコクに長期滞在しました。
もちろん、それぞれ家庭の事情や働き方があるので、誰もが同じような過ごし方ができるわけではありません。ただ、もし可能であれば、夏休みを細かい予定で埋めていくのではなく、少し大きな単位で時間を捉えてみるという方法もあるのかもしれません。
