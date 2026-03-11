2025年に実施され、大反響を呼んだ映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」

「ブルーイ in シネマ」第2弾の上映決定を記念し、「ブルーイ」と「ビンゴ」をデザインした特別ラッピングバスが、全国各地を巡り、「ブルーイファン」のもとを訪れる「ブルーイ スペシャル バスツアー」が開催されます☆

「ブルーイ in シネマ」第2弾「ブルーイ in シネマ みちしるべ」上映決定記念「ブルーイ スペシャル バスツアー」

実施期間：2026年3月20日（金）〜3月29日（日）

開催日／開催場所：

2026年3月20日（金） 渋谷駅周辺2026年3月21日（土） 名古屋駅周辺2026年3月22日（日） 大阪市 難波駅、心斎橋駅周辺2026年3月23日（月） 神戸市 元町駅周辺2026年3月24日（火） 広島市 平和通り周辺2026年3月25日（水） 福岡市 博多駅、天津駅周辺2026年3月28日（土） 新宿駅 東口周辺2026年3月29日（日） 横浜市 みなとみらい周辺

BBC Studiosが、映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」第2弾の上映決定を記念した「ブルーイ スペシャル バスツアー」を開催。

2025年に続き2回目の開催となり、広島および福岡では初の実施となります。

今回は渋谷、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、新宿、横浜の全国8か所を巡回予定です。

またバスツアーの開催にあわせて、期間限定で渋谷スクランブル交差点にて「ブルーイ」の世界観を表現した屋外広告を掲出。

渋谷、神戸、広島、横浜、新宿ではブルーイとビンゴが実際にバスに乗って街を巡り、名古屋、大阪、福岡では、巨大な「ブルーイのバルーン」を載せたバスが登場します☆

そのほかの「ブルーイ」関連イベント

スケジュール：

名古屋開催場所：イオンモール名古屋茶屋内容：グリーティング撮影会開催日：2026年3月21日（土）開催時間：11:00／12:45／14:30(計3回)※事前予約制：https://nagoyachaya-aeonmall.com/news/event/4653大阪開催場所：イオンモール四條畷内容：ステージショー+展示開催日：2026年3月22日（日）開催時間：11:00／12:45／14:30(計3回)※優先観覧エリアは事前予約制：https://shijonawate-aeonmall.com/news/event/4856神戸開催場所：メリケンパーク内容：ステージショー＋展示開催日：2026年3月23日（月）開催時間：10:15〜11:20（計1回）※ステージショーのご観覧にあたり、事前の予約は不要です。屋外のため雨天中止となります福岡開催場所：イオンモール福岡内容：グリーティング撮影会＋展示開催日：2026年3月25日（水）開催時間：11:00/12:45/14:30(計3回)※事前予約制：https://fukuoka-aeonmall.com/news/event/4137

名古屋、大阪、神戸、福岡では、バスツアーの実施にあわせて、イオンモールや自治体施設にて、ブルーイやビンゴが登場するスペシャルステージショーやグリーティングを実施予定。

さらに3月20日から2週間、紀伊國屋書店新宿本店のHashira Visionに「ブルーイ」の特別動画が掲出されるほか、新宿バスツアー当日（3月28日）には、店頭に「ブルーイ」と「ビンゴ」の大型バルーンが展示されます。

そして、紀伊國屋書店本町店（大阪）には、「ブルーイ」関連グッズの集積コーナーを設置。

「コウモリになりたい」「あかちゃんレース」などブルーイ絵本シリーズ（小学館クリエイティブ）や3月12日に新発売となるブルーイキャラクター＆ことばずかん えいごつき（Gakken）のほか、ブルーイの玩具や雑貨が販売されます☆

「ブルーイ in シネマ」の第2弾「ブルーイ in シネマ みちしるべ」

公開日：2026年6月12日（金）から順次公開

配給：イオンエンターテイメント

公式サイト：https://www.bluey.tv/blog/jp-thesignincinema/

イオンシネマほか全国の映画館 上映劇場一覧：https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=michishirube

「ブルーイ」の映画館上映イベント「ブルーイ in シネマ」の第2弾「ブルーイ in シネマ みちしるべ」を、全国のイオンシネマほか映画館にて開催。

上映イベントでは、日本語吹替版が初公開となるエピソードに加え、オーストラリア・クイーンズランド州ブリズベンにある体験型テーマパーク「Bluey’s World」で、この上映イベントのために撮影された特別映像も楽しめる内容になっています。

「ブルーイのバス」が全国8箇所を巡回するほか、一部地域にてブルーイのスペシャルステージショーやグリーティングも実施される特別企画。

「ブルーイ in シネマ」の第2弾「ブルーイ in シネマ みちしるべ」の公開に合わせて実施される「ブルーイ」イベントの紹介でした☆

※バスルートとステージショーに関する詳細は、随時公式インスタグラムとX(@bluey_jp)にて公開予定です

※当日の状況により運休となる可能性があります

