元TBSアナウンサーでフリーの枡田絵理奈（40）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、盛り上がりを見せる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について問われる場面があった。

夫は広島・堂林翔太内野手（34）。広島在住で3児のママとして奮闘している。この日も出演後、日帰りで広島に戻るという。

番組ではこの日、行われる日本―チェコ戦の記事が紹介され、MCの大島由香里から「WBCはもちろん見て…？」と問われた。

しかし、枡田はバツが悪そうに「ない！」と即答。スタジオには大きな笑いが起きた。

「ちらっとは見ているんですけど、家事とかに追われすぎて…。（家で映像が）流れてはいるけど…」。歯切れの悪い言葉を紡ぎ出した。

とはいえ、プロ野球選手の妻。垣花正から「現在の侍ジャパンの成績はご存じですか？何勝何敗か」と振られた。

枡田は「…分かりません！」と申し訳なさそうに回答。垣花からは「堂林夫人が、侍ジャパン何勝何敗か知らないって」といじられ、大島からは「いいんです。本当に忙しいから、ね？」とフォローが入っていた。