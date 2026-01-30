サイコム、Ryzen 7 9850X3DプロセッサをCPUカスタマイズで選択可能に
サイコムは1月30日、Ryzen 9000の上位シリーズとなる「X3D」モデルのプロセッサ、Ryzen 7 9850X3Dを同社BTOパソコンのCPUカスタマイズのラインナップに追加した。同日販売開始する。
サイコムで選択できるRyzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載のおすすめカスタマイズPC
AMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに処理能力が高まっている。
サイコムでは現在販売中のAMD搭載ゲーミングPCをはじめ、デュアル水冷モデル、プロフェッショナル向けモデル、スタンダードモデル、静音モデル、水冷モデル、プレミアムモデルにおいて、AMD Ryzen 7 9850X3Dの選択が可能となる。例として、ATXミドルタワーの「G-Master Spear X870A」の構成は下記の通り。
○G-Master Spear X870A
CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D
CPUクーラー：Noctua NH-U12A
マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600
SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）
ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
LAN：有線LANオンボード
PCケース：Fractal Design North Charcoal Black（黒）＋12cmファン
電源：Antec NeoECO Gold NE750G M
OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
価格（送料別）：528,500円
サイコムで選択できるRyzen 7 9850X3Dプロセッサ搭載のおすすめカスタマイズPC
AMD Ryzen 7 9850X3DはZen 5アーキテクチャを採用した8コア／16スレッドのプロセッサで、ブーストクロックの動作周波数が最大5.2GHzから5.6GHzへと向上したことでさらに処理能力が高まっている。
○G-Master Spear X870A
CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D
CPUクーラー：Noctua NH-U12A
マザーボード：ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI
メモリ：32GB（16GB×2枚）DDR5-5600
SSD：Crucial T500 CT2000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 2TB）
ビデオカード：GeForce RTX5070 12GB MSI製GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
LAN：有線LANオンボード
PCケース：Fractal Design North Charcoal Black（黒）＋12cmファン
電源：Antec NeoECO Gold NE750G M
OS：Microsoft Windows 11 Home（64bit）DSP版
価格（送料別）：528,500円