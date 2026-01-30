ポケモンカードの一部新商品、5月から値上げ 原材料費の高騰など影響受け「拡張パック」180円→200円
ポケモン公式サイトが30日に更新され、ポケモンカードゲームの一部新商品について5月以降、値上げすることを発表した。なお、2026年4月以前に発売の商品については変更はしないと説明した。
【画像】強すぎる効果！メガカイリュー、ハクリュー…公開された『ポケカ』新カード
サイトでは「平素は弊社商品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。この度、原材料費の高騰などの影響を受け、2026年5月以降発売のポケモンカードゲームの一部新商品におきまして、下記の通り、メーカー希望小売価格を改定いたします。今後とも、弊社商品をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます」と報告。
対象商品は、拡張パック (5枚入り)で現在の180円(税込)から、5月以降の発売商品は200円に価格改定する。また、一部の拡張パックについては価格が異なる場合があり、拡張パック (5枚入り)以外の価格ラインナップの商品については、商品ごとに価格を設定していく。
ポケモンカードは、1996年に発売された日本「国産」初の本格的なTCGで、ポケモンとサポートカードを好きなように組み合わせた60枚＝1デッキを握り、子どもはもちろん、大人も楽しめるカードゲームとして全国でイベントや大会が開かれている。2018年夏ごろから大ブームとなり、新商品が発売されると売り切れが続出して今もブームが続いている。
