お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が29日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。冒頭からゲストと口ケンカを繰り広げた。

NSC大阪校時代の同期、野々村友紀子氏と雪の北海道・札幌市でロケ。オープニングから「呼ぶんじゃなかったよ、オマエなんか」と暴言で迎えた。前日に札幌で行われたケンコバ、ハリウッドザコシショウのお笑いライブのゲストにも野々村氏を呼んだといい、「昨日の夜から大げんか」と明かした。

「ほんまに大げんかやで」と続く野々村氏に、「ええ加減にしてくれよ」と訴え、「こっちのセリフやねんけど！」と返された。「待て！今回に関しては俺、責められるとこ何もない！」と主張した。

ライブ後にジンギスカンで楽しく打ち上げをして、ザコシショウは仕事のため帰った後、野々村氏がケンコバにキャバクラに行こうと誘ったという。「行かへん！いうねん。行くんやったら自分で行くし。オマエと行っても何も楽しいこと起きない！」とケンコバは言い放った。

野々村氏は「札幌で飲むことなんてめったにない。バニーガールのお店があるって聞いてたから、見に行こうや！って言うたら、“風呂入りたい、サウナ…”って。もうええって！今日も入るねんからええやん！まだ9時ぐらいで…」と怒りが再燃。ケンコバが言い訳を始めると、「はよ歩け！」とさえぎった。

最終的に2軒目までケンコバが案内したというが、野々村氏は「場所分かるから行こう、って言ったわりには全然場所分からへん。ずっとグルグル…。グーグルマップ出すのも遅いねん！迷って迷って、1時間後」と愚痴が止まらず。バニーガールの店に行くことは果たされなかったようだ。

ケンコバは「紳士の社交場にな、男女で行くってどれだけのマナー違反か！」と説き、「おるねん、AVショップにカップルで来る不届き者が」と続けると、「それと一緒ちゃうわ！ちょっとイヤなんですけど…オープニングからこんなん言われて」と野々村氏。ケンコバも「なんでこんなケンカしてるとこテレビでさらされなあかんねん！街並みを語れ！機嫌よう歩きたいやんけ」とツッコんだ。

「せっかく同期と久しぶりに飲むいうて…ちょっとしゃべることもあったから行こうかなと思ったのに」とぼやく野々村氏に、「ジンギスカンで語らったでしょ」と苦笑い。「どこ歩いてるか分からんなってきた。ケンカしながら歩くから。オマエがケンケンケンケン言うからやろ」と疲れるも、気の置けない仲であることがにじみでていた。