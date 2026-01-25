この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「でかしぇるりんた」が、「りんたの会話に飼い主驚愕」というタイトルの動画を公開しました。動画には、シェットランドシープドッグのりんた君が、コミュニケーションボタンを使って飼い主と散歩の交渉をする驚くべき様子が収められています。



食事を終えたりんた君は、さっそく「おかわり」とボタンを押して要求します。しかし、飼い主のママから「もう全部食べちゃった」「おしまい」と告げられてしまいました。



すると、りんた君は気持ちを切り替えたのか、今度は「公園」に行きたいとアピール。ママが「明日行こうか」と優しく提案すると、りんた君は「お家」「も～怒る！」とボタンを押し、家にいることへの不満をはっきりと表現します。



その様子を見たママは、「あとでちょっと散歩行こっか」とりんた君をなだめ、「あとで」「外」とボタンを押して伝えます。しかし、りんた君の答えは「今」でした。まさかの即答に、飼い主夫婦は「今行くの！？」と大笑い。りんた君の賢さに感心しきりの様子です。



その後も「パパ」とボタンを押したり、再び「お家」「も～怒る！」と伝えたりと、散歩に行きたい気持ちを全力でアピールするりんた君なのでした。



ボタンを巧みに使いこなし、自分の意思を的確に伝えるりんた君の姿は、見る人に驚きと笑いを与えてくれます。