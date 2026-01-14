50ºÐ·Ý¿Í¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ°ÎÂç¤µ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¡Ê50¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²ÏËÜ¤Ï12Æü¤Ë¡Ö¤ä¤Ù¤§¡¢¤É¤Ê¤¤¤·¤ç¡©½à´Å¤Î¹ØÆþ¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç»ß¤Þ¤é¤ó¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿´Å¼ò¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÏÀäÂç¤«¤Ä¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬È¾Ã¼¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÇò¤¤»ö¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªËÍ¤â½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëî²¿Ê¤·¤Þ¤¹¤Ã¡ª³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡¢ÂèÆóÃÆ¡Ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤³¤³¤ËÍè¤ÆÁý¤¨¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¡Ä±Æ¶Á¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡Ä¶á¤¯¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ°ÎÂç¤µ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¾¾ËÜ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Î¹â¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¡Ä¤º¤Ã¤È¤º¤¦¡¼¤Ã¤È¡¢¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡Ä¡£¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ËºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍÎÁÇÛ¿®ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç24Ç¯1·î°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°Éüµ¢¤·¤¿¡£