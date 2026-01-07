【リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）】 7月発売予定 価格：11,000円

海洋堂は可動フィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）」を7月に発売する。価格は11,000円。予約受付は1月13日より、海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京で予約すると特典として「侵蝕顔」のパーツが付属する。

本商品は宇宙の寄生生物「シンオビート」によりコスチュームを黒に変化させたスパイダーマンの姿を再現。シンオビートの能力によりスパイダーマンは強力な力を得るが、その力は暴走、スパイダーマンはシンオビートとの決別を決断するが、その結果はさらに意外な展開を生み出していく……。スパイダーマンのコスチュームが黒になったその姿はその後の様々なコスチュームを纏うデザインの原点でもある。今回は色をパープルにしたバージョンでの可動フィギュア化となる。

ウェブのエフェクトパーツは基本的な発射状態に加えて、壁に相手を貼りつけるマグネット付きのネット、両手を覆って拘束する固まりなど、他のフィギュアとの組み合わせを意識したバリエーションでプレイアビリティが広がる内容。さらに凶暴な怒り顔や、背中に取り付けるシンビオートエフェクトでスーツの危険性を表現している。関節にも様々な工夫があり、力の入ったポーズや、スパイダーマンらしいトリッキーなポーズが可能だ。

(C)MARVEL