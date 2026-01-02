¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¤Þ¤µ¤«¤Î16°ÌÈ¯¿Ê¡¡»ëÄ°¼Ô¤âÁûÁ³¡ÖÀÄ³Ø¤É¤·¤¿¡Ä¡©¡×¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡©¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤¬¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²Æü¤Î±ýÏ©¤Ï£±¶è¤Ë¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÁ°²óÂç²ñ£±£°¶è¶è´Ö¾Þ¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â½ªÈ×¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥È¥Ã¥×¤È£±Ê¬£²£°ÉÃº¹¤Î£±£¶°Ì¤Ç£²¶è¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï£±¶è¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅöÁ³£µ¶è¡¢£¶¶è¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢Â¤·»»¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³Ý¤±»»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡££±¶è¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ý¤±»»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÀÄ³ØÂç¤Î¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö£±¶è¤«¤éÀÄ³Ø¤¬¶ìÀï¡×¡ÖÀÄ³Ø¤ÏÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÈ¢º¬¡¢ÀÄ³Ø¤É¤·¤¿¡Ä¡©¡×¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ä¤±¤¿¤éÀÄ³Ø¤¬¤Ê¤«¤ÊÍè¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£