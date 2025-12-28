【しまむら】で大当たり見つけたーーッ！ 2WAYなのに“この値段”！「1,089円ワンピ」

前後どちらでも着られる2WAY仕様のアイテムは、雰囲気を変えながら着回しが楽しめる優秀アイテム。【しまむら】で見つけた「2WAYワンピ」はノースリーブデザインで使い勝手が良いのに1,089円と驚きのお値段！ インナー次第で表情がガラッと変わり、冬のコーデ組みが一気に楽になりそうなワンピースは、今季のマストハブアイテムになる予感。

ゆったりシルエットとベロアの光沢感が魅力

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

深めのUネックとクルーネックの前後2WAYで着られて1,089円という、お得なノースリーブワンピース。ベロアの光沢感で高見えも狙えます。落ち着いた色味と絶妙なゆったりシルエットで、大人の余裕や上品さを演出できそう。スナップのように長袖カットソーとジーンズのワンツーにプラスするだけで、こなれたレイヤードスタイルが完成。落ち感があるため、冬の重ね着でももたつきにくいのも嬉しいポイントです。

2WAYワンピで大人カジュアルコーデ

カラバリはブラウンのほかにブラックも揃っています。しまラーの@aiii__13kさんは、カジュアルなキャップやロゴトップスを組み合わせながらも、モノトーン配色やレザー調小物でモードな雰囲気もキープ。きれいめにもカジュアルにも振れるワンピースは、一着持っていると着まわしの幅が広がりそう。

