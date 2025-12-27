¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤±Ç²è¤Ê¤¤¡©¡×±Ç²è¹¥¤¤¿¤Á¤¬·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¹æµãÉ¬»ê¤ÎÌ¾ºî¡×3Áª
¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¿Ì´¤Î¹á¤ê¡Ù¡Ê1992¡Ë
© 1992 Universal Studios All Rights Reserved.
¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ËÎÞ
µ¤Æñ¤·¤¤ÌÕÌÜ¤ÎÂàÌò·³¿Í¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÈà¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿´¤ä¤µ¤·¤¤¶ì³ØÀ¸¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ÂàÌò·³¿ÍÌò¤Ç¤¢¤ëÌ¾Í¥¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤¬¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ7²óÌÜ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¡£
¡Ö¤¸¤ó¤ï¤ê¤È´¶Æ°¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤ÎºÇ¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¡ÊLilas/HARDY NOIR¥×¥ì¥¹¡¦ÅÄ°æÈþÌé»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë
Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤ÎÊ£»¨¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê²ÈÂ²°¦¤ËÎÞ
Ãæ¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥ë¥ë¡¦¥ï¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤ÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£Ãæ¹ñ¤ËÊë¤é¤¹ÁÄÊì¤¬¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤È¤ï¤«¤ê¡¢¥¦¥½¤Î·ëº§¼°¤ò¸ý¼Â¤Ëµ×¡¹¤Ë¿ÆÀÌ°ìÆ±¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÁÄÊì¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤À¤¬°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¿ôÆü´Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç°é¤ÄÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ä²ÈÂ²¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è´Û¤ÇÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊDIESEL¥×¥ì¥¹¡¦°æ¾åº»Íý¤µ¤ó¡Ë
¡ØA GHOST STORY ¥¢¡¦¥´¡¼¥¹¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê2017¡Ë
©2017 Scared Sheetless, LLC. All Rights Reserved.
¤Ê¤ó¤È¤â¤Ï¤«¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÎÞ
¸òÄÌ»ö¸Î»à¤·¤¿É×¤¬¡¢ÅÄ¼Ë¤Î°ì¸®²È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥É¥é¥Þ¡£Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤¿É×¤¬¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¸½À¤¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤Â³¤±¤ë»Ñ¤¬°¥¤·¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¡£´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Í©Îî¤Þ¤Ç¡¢É×Ìò¤Î¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ß¥½¡£
¡ÖÍ©Îî¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÂ¸ºß¤äÉ×ÉØ¤Î°¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¡¢Âº¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê±Ç²è´Û StrangerÂåÉ½¡¦²¬Â¼ÃéÀ¬¤µ¤ó¡Ë
