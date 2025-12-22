〈「研修費として30万円払ってください」詐欺のターゲットになったことも…それでも“ライバー”を夢見る65歳男性が毎日続ける「配信」の中身〉から続く

今や日本社会に欠かせない存在となった「働く高齢者」。その実態は想像以上に過酷で、時に驚きに満ちている。

【画像】「還暦になってもラブコールが止まらない」シニア男優・佐川銀次さん（60）の写真を見る

労働ジャーナリストの若月澪子氏が21人の高齢労働者に密着取材した『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）から、特に興味深い「シニアの働き方」の実情を抜粋して紹介する。（全4回の4回目／はじめから読む）

◆◆◆

『老人介護は蜜の味』AV業界で34年活躍する現役男優

ここは東京都大久保にある地下スタジオ。この日、宵の口からアダルトビデオ（AV）の上映会が開かれていた。参加者はビデオ制作の関係者やAVファンで、20名弱のこぢんまりとした上映会だ。際どいシーンを短くし、ストーリーが中心の映像に再編集された作品を鑑賞してもらおうという試みだった。



写真はイメージ ©sakai000/イメージマート

ひときわ背が高く、がっしりとした色黒の男性が会場に入ってきた。圧倒的な華がある。

今年還暦を迎えたAV男優の佐川銀次さん（60）だ。このAVに主人公の相手役として出演する、この道34年の現役男優である。

上映された作品のテーマは高齢者介護。タイトルも『老人介護は蜜の味』だ。

女性の艶姿をジーッと眺める「寝たきり老人」の役も

「最近はAVでも、『介護もの』が増えたよね。オレはこの10年で、介護される高齢者役をやる回数が増えたよ」

上映後のトークショーで銀次さんは、さわやかに語った。実際の銀次さんは「介護老人」とはほど遠く、スラリとしたジーパン姿、落ち着いた色あいのニットを着こなしている。

「介護もの」とは、要介護の老人が女性介護士と……という筋書きが多いらしい。監督が題材のヒントになったというエピソードを紹介した。

「あるスナックで聞いた話なんですが、とある90代の寝たきりの男性が、自宅にデリヘルの女性を呼ぶんだそうです。呼んだところで何もできないんですけど、来てくれた女性の裸をジーッと眺めている。人間は生命の灯火が消えるまで性を求めるのかと思ったことが、この作品につながりました」

銀次さんはこのAVの中で、女性の艶姿をジーッと眺める、一人暮らしの寝たきりの老人を演じている。この独居老人には哀愁が漂い、AVには留まらないメッセージ性を感じた。

加圧トレーニングを続け、スタイルを保つため1日1食の努力家

超高齢化社会を迎えた今、「時代を映し出すもう一つの鏡」でもあるAVに「介護もの」が増えているのは頷ける。そして、業界にはほとんどいない「シニア男優」の銀次さんには、今も仕事が絶えないという。

銀次さんは今も、月の半分は撮影が入っている。撮影が行われるスタジオは、都内もあるし、郊外もある。移動は自家用車。朝は9時くらいから撮影を開始して、終わるのはだいたい深夜だ。

現場に入ると、まずはバスローブに着替え、髭をそる。女優さんのメイクを待ちながら、スタッフと世間話をしてコーヒーを飲む。

体力を保つ秘訣は、加圧トレーニングを続けること。スタイルを保つために、1日1食しか食べない。「努力しているところを見せたくない」という昔気質だが、しっかり努力している。こまめに日焼けサロンに通い、ほどよい色黒を保つのは、女優さんの体をキレイに見せるためだ。

「カッコつけない自分」には、巡り会えなかったけれど

この世界に入ったのは26歳の時。当時はロックバンドでデビューを目指し、バイト生活をしていた。

「たまたまバイト先の人に『ドラマの仕事があるからやらないか』と誘われて。ところがよくよく聞いたら、実はアダルトで」

当然、銀次さんは面食らう。「AV男優なんて男として最低の仕事だ」と思っていたからだ。しかし、引っかかるものがあった。

「バンドでオレはボーカルだったんだけど、芽が出ず行き詰まっていた。どうしたら売れるんだろうと悩んでいた時、自分をカッコよく見せようとするのがよくないんじゃないかと考えた。本当にカッコいい人は、カッコつけてない。AVに出れば、自分をさらけ出して、カッコつける自分から卒業できるんじゃないかと思った」

しかしAVに出演しても、望むような「カッコつけない自分」には、巡り会えなかった。

その代わり、銀次さんは業界人の仕事ぶりに、心を動かされる。

AVは日陰の仕事、それでもみんな真剣に撮影するプロ

「AVは日陰の仕事だよ。それでもみんな真剣に撮影をするプロなんだ。カメラさんも、音声さんも、照明さんも、『オレたちに任せとけ』っていうプライドを持って仕事に向き合っていることに感動して」

そうこうするうち、銀次さんには出演依頼が次々と来て、バイトのシフトに入れなくなった。すでに結婚していた銀次さんは家族を養うため、男優で生計を立てるようになる。

あれから30年以上経った。これまでに「抱いた」女優はおよそ6000人。今も副業などをすることなく、男優だけで生計を立てている。

「最近はAV女優をアイドルみたいに扱う風潮があるけれど、オレはああいうのはちょっと違うと思っている」

銀次さんはあくまで「自分は日陰の人間だ」と語る。それでも3人の子どもは、大学まで行かせた。銀次さんには今、2人のお孫さんもいる。

（若月 澪子／Webオリジナル（外部転載））