“現役風俗嬢”るるたん、Hカップの圧巻ボディ 未公開カット大公開
現役風俗嬢でアダルトインフルエンサーのるるたんが15日、デジタル限定写真集『R-25 BEST SELECTION』『R-25〜Another Edition〜』をリリース。この収録カットが到着した。
【写真】圧巻の美ボディ…衝撃カットを披露したるるたん
1999年生まれのるるたんは、19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18ヶ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動している。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人にのぼる。
今回、初写真集『R-25』のベストショットと未公開カットを収録した『R-25 BEST SELECTION』、『R-25』に未掲載の衣装やカットだけを詰め込んだ『R-25〜Another Edition〜』をリリースする。
Hカップの圧倒的なスタイルで人々を魅了してきたるるたんのすべてが収録されている。
【写真】圧巻の美ボディ…衝撃カットを披露したるるたん
1999年生まれのるるたんは、19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18ヶ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動している。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人にのぼる。
今回、初写真集『R-25』のベストショットと未公開カットを収録した『R-25 BEST SELECTION』、『R-25』に未掲載の衣装やカットだけを詰め込んだ『R-25〜Another Edition〜』をリリースする。
Hカップの圧倒的なスタイルで人々を魅了してきたるるたんのすべてが収録されている。