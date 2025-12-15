小学生が選んだ「今年の漢字」1位は「楽」 「熊」もランキング入り トップ10一覧
ベネッセコーポレーションは15日、小学生が選んだ今年の漢字を発表し、1位には「楽」が選ばれた。
【画像】2位は僅差！今年の漢字TOP10が発表【一覧表】
日本漢字能力検定協会が主催する「今年の漢字」の一環で、ベネッセが提供する小学生の学習・生活を支援する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」の会員が今年の漢字を選び、9853件の回答を得た。
1位となった「楽」は「学校でたくさん友だちができて毎日楽しいから」「大阪万博などがあって、とても楽しかったから」などの理由が上がった。2位は「熊」、3位は「初」、4位は「万」と続いた。
■小学生9853人が選ぶ2025年「今年の漢字」トップ10
・1位「楽」
・2位「熊」
・3位「初」
・4位「万」
・5位「米」
・6位「高」
・7位「新」
・8位「暑」
・9位「推」
・10位「大」
