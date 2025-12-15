「若すぎる」「20歳にしか見えない」SNSで話題の“奇跡の41歳”を直撃。高校生の娘がいるのに、未成年に間違われることも…
「本当にこの年齢なのか」と話題になる“年齢不詳のミドル女性”が急増している。
今回は、SNSで一躍有名になった41歳美人店主、さらに“現役アイドルの女将”や“人気AV女優がもてなす癒やし空間”まで、実際に会いに行ける童顔美熟女の世界を徹底取材。
なぜ彼女たちはこんなに若く見えて、なぜ人を惹きつけるのか？ そして、どこに行けば会えるのか？ 思わず足を運びたくなる“神スポット”の数々を紹介しよう。
◆「アイドルみたい」とSNSでバズった奇跡の41歳店主
「童顔美熟女に会いたい！」
そんな思いを胸に、童顔美熟女キャストに会うべく記者は夜の街に繰り出した。そこで出会ったのは、見た目の若さだけでなくミドル女性ならではの魅力も兼ね備えた童顔美熟女たちだった――。
11月中旬、TikTokに投稿された動画が「若すぎる」「20歳にしか見えない」と話題を呼び、1.3万以上のいいねを集めたのは、大阪・堺東にある「ハイカラBARゆいちゃん」のオーナー、梅本結花さん（41歳）だ。
「SNSでバズってから、全国からお客さんが来てくれるようになりました。高校生の娘に投稿してもらってるんですが、こんなに反響があるとは……。正直、ビックリです」
そう照れながら話す姿は、SNSコメントの通り本当に20代にしか見えない。
「この前も、娘と一緒に夜遅くにびっくりドンキーに行ったら『未成年だけでは入れません』と止められました。『41歳やで』と言うと、驚いた顔をされましたね（笑）」
◆芸能活動をしていた過去も…
そんな童顔ギャグまで披露する彼女が営む店内は、実にアットホームな雰囲気だ。聞けば、芸能界もこんな美女を見逃すはずもなかった。
「15歳から東京で2年間、某大手芸能事務所に所属していました。しかし限界を感じて帰阪。その3年後に20歳で結婚し、1男1女に恵まれました。それからはずっと専業主婦で、店を開いたのはつい2年前のことなんです」
優しげなようで教育ママの一面もあり、長男はなんと京都大学に進学。その折に「ママに何かさせないと、生きがいを失って心配」と、家族がバーの開業を後押ししたのだという。魅力的な笑顔だけでなく、飾らない性格も人気の秘訣のようだ。
◆現役アイドルが“女将”として立つガールズ居酒屋
真ん丸な瞳と丸顔で、ふんわり癒やし系のユウユさん（37歳）。経営する東京・浅草のガールズ居酒屋「ゆうゆの家」は、元アイドルなどが在籍し、彼女を筆頭に童顔率の高さを誇る。
「スタッフには年下でも見た目が大人っぽいコもいるので、私が店主だと聞いて驚くお客さんも少なくないです（笑）」
29歳までアイドルグループに所属していたユウユさん。“元アイドルがいるお店”とアピールしてきた。
「それが私、アイドルを再開したんです！ 当時の私のファンだった女のコと一緒にユニットを組んでます。“元〇〇”という肩書にしないほうが、今を生きてる感じがして」
◆一回り下のコとアイドルを再開
ユニット相手は、なんと12歳も年下。ライブ映像を見せてもらうも、年の差があるようには見えない。
「アイドルグループ時代より、今のほうが可愛くなってるんじゃないかな？（笑）。似合うメイクや骨格タイプがわかってきて、自分の良さを引き出せてる気がします」
あくまでも居酒屋なのでタイムチャージはなし。コスパよく童顔美熟女と飲める。
「あまり自分からは言えないんですが、一緒に乾杯してくれるとうれしいです〜！」
いつまでもけなげで初々しい営業スタイルが、童顔の可愛さを際立たせていた。
◆人気セクシー女優にすべてを曝して癒やされに行こう
最後はさらなる“熟女感”を求め、新橋の有名店「SHUNGA」へと足を運んだ。同店はセクシー女優がキャストとして多数在籍する人気熟女キャバクラ。ファンのみならず、幅広い年齢層の客たちで賑わっている。ママである加山なつこさん（54歳）は語る。
「お客さんからは『店のコンセプト的にすごい熟女を期待していたら、きれいすぎる。これじゃ若い！』と文句を言われることも多々。だから『こう見えて結構年いってるんですよ」って説明するのが大変。童顔だけでなくいろんなタイプの熟女がいますが、総じてみんな“美熟女”ですよ」
◆恋や性の相談もお任せ
明るい雰囲気の店内だが、オプションメニューも人気だ。
「『ママちゅっちゅ♥』っていう膝枕できるメニューがあるんですが、これが一番人気。しなさそうな人がオーダーして、急に赤ちゃんになっちゃうので驚きますね。でも、どんな姿も受け入れますよ」
見栄を張ることに疲れたら、再びここに癒やされに来ようと心に誓ったのだった。
※週刊SPA!12月16日・23日合併号より
取材・文／週刊SPA！編集部
―［新事実［童顔美熟女］が増えている！］―
