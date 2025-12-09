º´µ×´ÖÂç²ð¡¡±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×Â³ÊÔ¤Ë½Ð±é¡¡¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤âÁý¤¨¡¢ÉñÂæ¤âÂç¤¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡×
¡¡Snow¡¡Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¡TRUE¡¡LOVE¡×¡Ê´ÆÆÄÆâÅÄ±Ñ¼£¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î½Ð±é¡£¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤âÁý¤¨¡¢ÉñÂæ¤âÂç¤¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤ÏºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ9²¯7000Ëü±ß¤òµÏ¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÂêºà¤Ë¿Í´Ö¤Î°¦¤ä¶¸µ¤¤Ê¤É¤òÉÁ¤¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤Ç¤ÏÆî¤ÎÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÇ°´ê¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤Î»£±ÆÃæ¤«¤éÆâÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡ÈÂ³ÊÔ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤â³§¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡×¤Ç¤Ï¼ç±é¡£ÆâÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¡È¾ïÏ¢¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤Ïº£Ç¯8¡Á10·î¤Ë²Æì¸©µ×ÊÆÅçÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÆâÅÄ´ÆÆÄ¤ÏºÇ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¼Çµï¤äºîÉÊ¤Ø¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¼Çµï¤¬¸«¤¿¤¤¡É¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÆâÅÄ´ÆÆÄ¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¡È¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Ö¤ê¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÌò¤Ë¤è¤ê±ÇÁü¤Î±éµ»¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡ÖºÆ¤Ó¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤äÀ®Ä¹¤Ë¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£