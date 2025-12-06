世界を代表するブランドやグルメ、数々の老舗店が集結している東京・銀座。そんな銀座の並木通りに位置している「ハイアット セントリック 銀座 東京」がこの冬、真っ赤で可愛らしく華やかな苺のアフタヌーンティーを提供。メディア向け試食会に参加したufu.編集部が、シェフや農家の方のこだわりがたくさん詰まったメニュー全10種をご紹介します。苺好き必見です！

今回登場する新品種ブランド苺「あまりん」とは？

"あまりん"は、埼玉県が8年の歳月をかけて開発した新品種のブランド苺。糖度が高いことが特徴で、際立つ甘さの中にほんのり感じる酸味とのバランスが絶妙です。その濃厚な味わいから、「練乳いらずの苺」とも言われているとか。鮮やかな赤色とみずみずしい艶を持ち、口に含むと芳醇な香りが広がる希少な品種です。今ではスイーツ界でも人気の苺で、有名店で使用するお店も増えています。

今回のアフタヌーンティーでは、「ふるさとの味を大切にしたい」という、ペストリーシェフである大澤隆一さんの思いから、地元・埼玉県美里町にある「井上農園」から取り寄せたそうです。農家の方が厳選したあまりんを使っていると聞き、より良いものを提供したいという、双方からの強いこだわりを感じます。

苺好きにはたまらない！苺をふんだんに使用した、冬ならではのスイーツ

1日6組限定プレミアムプラン

アフタヌーンティーのラインナップは、苺スイーツをメインに、苺を使ったサラダまで盛りだくさん！店内にはテラス席もあるので、天気が良い日は青空の下で楽しむなんてことも◎

苺シュークリーム

オーガニックシュガーで丁寧に炊き上げた濃厚なカスタードクリームが、ふんわりと焼いたシュー生地にたっぷり詰まっているので、最後までクリームを堪能することができます。仕上げには赤ワインゼリーのシートと華やかさを演出する花びらを。そしてなんと、クリームを詰め込んだ部分には苺が添えられており、表面からは見えない部分にも嬉しい仕掛けがありました…！

苺タルト

アーモンドクリームを敷いて焼き上げたサクサクのタルト生地に、なめらかなカスタードクリームを絞り、フレッシュな苺をたっぷり飾った王道の一品。冬らしく白いホイップクリームと雪の結晶型チュイルが、季節感を演出してくれます。

あまりんのショートケーキ

オーガニックシュガーでしっとりと焼き上げたふわふわのスポンジに、ふんわり仕上げた北海道産生クリームを乗せ、あまりんをサンド。可愛らしいサイズとは思えないほど、あまりん特有の甘酸っぱさとクリームのコクで、贅沢な味わいを堪能することができます。

苺ムース

なめらかなで濃厚な味わいを感じる苺ムースの中に、苺とラズベリーのジュレを閉じ込め、仕上げには艶やかなラズベリーのコーティングを。苺をふんだんに使いながらも、中にある苺とゆずのジャムで味の変化を楽しむことができます。口の中に爽やかな酸味が広がる冬らしい味わいです。

苺パンナコッタ

バニラを贅沢に使ったなめらかなパンナコッタに、苺のソースとフレッシュな苺苺、そして真ん中には濃厚でふんわり食感のバニラクリームをトッピング。周りにあしらわれている金箔が、冬らしさを感じる赤と白の華やかさを引き立たせています。

苺とラズベリー寒天とミニモンブラン

苺とラズベリーの寒天に、苺の果実や花びらを飾り、可愛らしいミニモンブランを添えた一品。モンブランには、フランス産マロンを使ったラム酒がふわっと香るクリームと苺のマロンクリームを絞り、豊かな香りとともに楽しめる冬ならではの味わいです。

今回のアフタヌーンティーを監修したフードジャーナリストの岩谷貴美さんは、これまで数多くのモンブランを味わってきた大のモンブラン好きで、「モンブランは絶対に入れたかった」と強い想いを語ってくださいました。シェフの大澤さんと岩谷さん、お二人の想いが詰まったこだわりのモンブランは見逃せません。

あまりんの苺ミルクスノードームパフェ（プレミアムプラン限定メニュー）

あまりんをたっぷり使用し、苺のソースと練乳入り生クリーム、さらにサクサクのクランブルや、苺の香りが広がるミルクグラニテを重ねた一皿。雪の結晶モチーフのチュイルを飾り、冬らしさを演出。名前の通り"スノードーム"のような美しさを感じることができます。

クラムチャウダー / 苺とビーツのサラダ

大ぶりにカットした色とりどりの具材を、貝の旨味と牛乳、クリームを使って仕上げられた、食べごたえ抜群のスープ。サラダには、苺と相性の良いフランボワーズドレッシングを合わせ、苺の甘味とビーツの彩りが華やかな印象を感じさせてくれます。備え付けのパンととても良く合う2品です。

Bubbly Snow（バブリースノー）

苺とマンゴーをベースにしたフルーティーなモクテル。フレーバーティーとアールグレイがブレンドされており、とても飲みやすい一杯です。上部にはグレナデンシロップで色付けされた、ほんのりピンク色のフォームミルクが乗っており、味わいだけでなく2層で可愛らしい見た目も楽しめます。

苺にマンゴーを使った理由を伺うと、「苺だけだと酸味が少し強くなってしまう。実は苺とマンゴーは味わいの相性が良く、マンゴーが持つ爽やかさが苺の酸味を和らいでくれて、飲みやすい仕上がりになる」とのこと。

あまりんのパブロバ（スタンダードプラン限定メニュー）

フロマージュブランとサワークリームに、軽やかなメレンゲ、苺とラズベリーのソースを重ねた一皿。あまりんとハイビスカスのゼリーシートが添えられており、そこに散りばめられた花びらが彩りをプラスしています。さっぱりな味わいのミルクソルベと、雪の結晶をかたどったチュイルが、冬ならではの繊細な世界観を感じさせてくれます。

※先程ご紹介した「あまりんの苺ミルクスノードームパフェ」に代わり、スタンダードプランにてお楽しみいただけるメニューです。

苺のスイーツからサラダ、ドリンクまで、全てのメニューに苺をふんだんに使い、苺の良さを活かしつつ、美味しさはもちろん、目でも楽しめる「あまりん ストロベリー アフタヌーンティー」で、贅沢なひと時を過ごしてみませんか？

ハイアット セントリック 銀座 東京

住所：東京都中央区銀座６丁目６－７

『あまりん ストロベリー アフタヌーンティー』

期間：2025年12月1日（月）～ 2026年2月15日（日）

時間：プレミアムプラン（2部制）12:00～15:00 / 15:00～18:00

スタンダードプラン 12:00～18:30（最終受付 15:30）

価格：プレミアムプラン 平日：8,223円（税サ込） 土日：8,855円（税サ込）

※窓際ソファー席確約 / 1日6組限定

スタンダードプラン 平日：6,958円（税サ込） 土日：7,590円（税サ込）

※コーヒーと紅茶セレクションのフリーフローと乾杯ドリンクが1杯付きます。

