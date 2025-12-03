考えた人天才ッッ！！！【3COINS】使い捨てでいつも清潔♡「キッチン消耗品」

毎日使うキッチンを、少しの工夫でグッと快適に。【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、使い捨てできるキッチン消耗品は、衛生面の不安を減らしながら家事をラクにしてくれるアイテムです。必要な時にサッと取り出せて、使い終わったらそのまま処分できるので、忙しい日でもストレスなく清潔をキープできそう。今回はそんなアイテムを、厳選2品ご紹介します。

衛生的に使えて嬉しい「めくって使える薄手スポンジ / KITINTO」

薄型で手にフィットする形状が特徴の「めくって使える薄手スポンジ / KITINTO」は、1枚ずつ剥がして使えるため、シンクまわりが散らかりにくく、必要な分だけ取り出せるのが便利そう。使い捨てタイプなので、食器洗いはもちろん、シンクや排水口の掃除まで一気に済ませられるのも◎ 研磨剤不使用なので食器にも優しく、日常的に使いやすいことも、嬉しいポイントです。

まな板のニオイや汚れを抑えるのに便利なのが「箱入り汚れ防止まな板シート（50枚入り） / KITINTO」。生魚や生肉を扱う際に使っておくと洗い物がラクになり、まな板を清潔に保ちやすくなります。等分しやすいマス目入りなので、等分しやすいのも◎ 使い終わったらそのまま処分できるので、調理中のストレスも軽減してくれそうです。

