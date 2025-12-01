「クレーム三昧」の常連を出禁に！知り合いの店長が語った苦渋の決断【ママリ】

別のお店でも暴走してた？クレーマー客の驚くべき行動

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんがバイト先で出会ったクレーマーを描いた作品です。仕事をしていると「同業種」の人とはいろいろな場面でつながることも多いですよね。そして、同業種同士の話では、業界の困ったことや、クレーマーなお客さんの情報が共有されたりすることも…。お店にとっては、横のつながりで地域の情報を得ることは大切な仕事の一環。新規店の開店情報が道路の工事計画なども、商売をしていると素早く耳に入るものですが、もちろん「困ったお客さん」についてもお店としては自衛として情報をキャッチしていることがあり…。

主人公のナエくまさんは飲食店で働いています。そのお店では最近常連の問句さんが新規の女性客に対して理不尽な態度を取っていることが分かりました。問句さんが言うには、新規客の態度がおかしいから…ということですが、ナエくまさんや周りの店員が観察してみても、新規のお客さんにおかしいとことは見当たりません。





しかし、問句さんはナエくまさんが働く飲食店で、どうにか「自分の要望」を通そうとスタッフにもいろいろなことを言ってきます。そのたびに「新規客の人は問句さんが言うような人ではないのに…」と感じていたナエくまさん。問句さんのクレームに違和感を覚えていたナエくまさんのもとに、駅の反対側で飲食店を営むお店の店長がやってきます。

問句さんはナエくまさんが働くお店だけではなく、「つるかめラーメン」もよく利用していたんですね。しかし、お店が変われば問句さんの言動も変わるか…と言えばそんなことはなく、つるかめラーメンでも問句さんのクレーム気質は大暴走していたようです。



さらに、つるかめラーメンでは別のお客さんに対する文句だけでなく、店員さんにもいろいろと小言を言っていたようで店長は愚痴っていましたね。せっかく地域に便利なお店がたくさんあっても、問句さんのように自分でそれらのお店を「使いにくく」していると、どんどん自分の周りは不便な状況になるのではないでしょうか…。

