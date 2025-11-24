来年3月で「アッコにおまかせ！」（TBS系）が41年半の歴史に幕を閉じる。司会を務める和田アキ子（75）は芸能生活57年のうち、7割以上をこの番組とともに過ごしてきたことになる。

【写真】鳥羽周作シェフの反論報道に「ミシュラン」も大迷惑？ 激怒は和田アキ子だけじゃなかった

「おまかせ！」の終了でテレビのレギュラーはなくなるが、常々「私は給料制」と公言している和田にお金の心配はないだろう。戦後から2004年分まで国税庁が発表していた「高額納税者公示制度」（1982年分までは高額所得者）を参考にすると、おおよその収入がわかる。

「歩合制であれば、さらに稼いでいたでしょうけど、給料制と言っても普通のサラリーマンとは桁が違いますからね。アッコさんはデビュー5年目の72年、初めて長者番付に公示されました。当時は所得がそのまま載っており、1811万円です。この年は銀行員の大卒の初任給が5万2000円です。仮にボーナスを含めて年収90万円とすれば、和田さんはその20倍を稼いでいた計算になる。芸能人は夢のある職業でした」（芸能記者=以下同）

いわゆる「長者番付」を見ると、和田の所得額は70年代半ばは1800万円台ほどで推移し、78年は2500万円を超え、80年はおよそ3800万円に上ったという。

「一般的に見れば高所得者ですが、芸能界のトップクラスではありません。77年歌手部門の1位は井上陽水の9621万円です。10位は越路吹雪の4533万円ですが、アッコさんは1832万円と水を空けられている。給料制ですから、仕方ないでしょう。しかし、事務所の後輩である山口百恵さんの2756万円に負けているんです。百恵さんより先にホリプロに入った森昌子さんの1540万円には勝っていますが……」

“百恵バブル”の恩恵で和田も年収アップ

アッコ、百恵、昌子は同じホリプロで給料制のはずなのに、なぜ入社年次の最も遅い百恵が2人を上回ったのか。

「おそらく歌唱印税は、通常の給料と別に振り込まれていたのでしょう。この年、アッコさんは2枚、昌子さんは4枚シングルを出していますが、ヒットしていません。百恵さんは『初恋草紙』が24万枚を超え、『夢先案内人』『イミテーション・ゴールド』『秋桜』がいずれも45万枚以上と大ヒットしました」

翌78年もアッコの2668万円に対し、百恵は4016万円で歌手部門の10位に入った。79年はアッコの2910万円に対し、百恵は5520万円で歌手部門の9位にランクイン。倍近い所得差があった。

「後輩に抜かれて、複雑な思いもあったかもしれない。ただ、百恵さんの活躍によって、給料アップの恩恵を受けたと考えられます。アッコさんは78年に『金曜10時! うわさのチャンネル!!』を降板し、2年間日本テレビに出入り禁止になった。この頃、歌手活動に専念するため、他のバラエティにも基本的に出ていない。かといって、歌がヒットしたわけでもない。なのに、78年2688万円、79年2910万円、80年3800万円と一気に増えていきます。『百恵バブル』でホリプロの景気が良くなったからでしょう。ボーナスがかなり増額したのかもしれません」

和田の芸能人生を俯瞰すれば、歩合制のほうが稼げたかもしれないが、給料制の恩恵を受けた時代もあったようだ。

◇ ◇ ◇

「アッコにおまかせ！」が終了しても和田アキ子の活動は続く。アッコと山口百恵のエピソードが気になるなら、【関連記事】も要チェックだ。