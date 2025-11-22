カジュアルに着こなすのも◎ 冬になると恋しくなる“ツイード”のアイテム

毎年、この季節になると恋しくなるツイードのアイテム。そのままクラシックなコーディネートを楽しむもよし、デニムやミニスカートでカジュアルダウンするのもおすすめ。

シザーのメタルパーツがさりげないアクセント

キャップ\17,600（カタルツィ/ジャーナル スタンタード ラックス 表参道 TEL. 03-6418-0900）

イタリアで100年以上の歴史を誇る老舗帽子メーカーが手掛けるブランド。ハンドメイドならではの温もりある風合いが魅力。

コンパクトなサイズ感でデニムスタイルにも好相性

ジャケット\132,000（トゥモローランド コレクション/トゥモローランド TEL. 012-983-511） スウェット\13,970（ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ/ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ 丸の内店 TEL. 03-6212-1501） パンツ\74,800（タナカ/エイチ ビューティー＆ユース TEL. 050-8890-9491） 靴\85,500（エイディ/トゥモローランド）

メゾンブランドのオートクチュールラインでも使われているフランスメーカーのファンシーツイードを採用。まるで手編みのようなふっくらとした質感と手作業で丁寧にほぐしたフリンジディテールも、リュクス感を添えている。

ショート丈のブルゾンでツイードをカジュアルに

ブルゾン\14,960（シテン/ユナイテッドアローズ カスタマーデスク TEL. 0120-559-652） カットソー\14,300（RHC/RHC ロンハーマン TEL. 0120-008-752） スカート\59,950（エイチ ビューティー＆ユース TEL. 050-8890-9491） タイツ\4,180（マルコモンド/エストネーション TEL. 0120-503-971） 靴\27,500（アグ/デッカーズ ジャパン TEL. 0120-710-844）

ぽってりとしたフォルムや格子柄のカジュアルなデザインで、気負わず着こなせるジップアップブルゾン。裾にはドローコードがあしらわれていて、シルエットの調節が可能。

タッチパネル対応の実用性も魅力的

グローブ\9,350（レイ ビームス/レイ ビームス 新宿 TEL. 03-5368-2191）

イギリスの名門ファブリックメーカー、MOON社のツイード生地を使用。親指、人差し指、中指は通電素材で、つけたままスマホ操作できるのも嬉しい。