【高校受験】勉強嫌いの主人公は塾へ通うことに…塾講師からの"あるひと言"がきっかけで火がついて！？ 2025年11月20日 16時0分 Ray 今回、Ray WEB編集部は、高校受験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。果たして主人公の合否は...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部