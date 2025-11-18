株式会社ケンコー・トキナーは、「NOSTALTONE」シリーズの新色「NOSTALTONE GREEN」を11月21日（金）に発売する。

「NOSTALTONE」は、フォトグラファーのAkine Coco氏が監修したソフトフィルター。フレアやゴーストを意図して発生させることで、撮影画像にアニメのワンシーンを思わせるノスタルジックな雰囲気を付与できるという。

新製品の「NOSTALTONE GREEN」は、淡いグリーンの色調が全体に広がるフィルター。緑が多い場面では発色が強まり、青空はシアン寄りの色味に変化する。

また、ハイライトとシャドウのコントラストを弱める効果があり、柔らかな光の拡散効果が得られる。

「NOSTALTONE」シリーズでは、「NOSTALTONE ORANGE」と「NOSTALTONE BLUE」が発売済み。今回の「NOSTALTONE GREEN」の追加により3色展開となった。

シリーズ共通の特徴として、ノスタルジックな雰囲気を出すため、ガラス表面が反射を起こしやすくなっている。これにより、逆光の角度によっては、ピンク系のゴーストが現れることがあるという。

49mm：8,250円 52mm：8,580円 55mm：9,240円 58mm：9,790円 62mm：9,900円 67mm：1万670円 72mm：1万2,870円 77mm：1万4,300円 82mm：1万5,730円