Yunth×東京ミッドタウンの冬限定リンク♡BTS・Vビジュアルが彩る特別空間

スキンケアブランドYunthは、冬の名物「MIDTOWN ICE RINK」とコラボし、2025年11月21日（金）から2026年2月23日（月）までの期間限定で「Yunth MIDTOWN ICE RINK」をオープンします。本物の氷で楽しむスケートのほか、新アンバサダーに就任したBTS・Vによる新ビジュアルが屋外広告として登場。さらに来場者には、お試しセットが無料配布される特別企画です。

Yunthが彩る冬限定のアイスリンク体験

「Yunth MIDTOWN ICE RINK」は、都内最大級の屋外スケートリンクを舞台にした冬季限定イベント。

会場は東京ミッドタウン芝生広場で、営業時間は11:00～21:00（受付20:00まで）。

滑走料は大人2,000円（ホリデー期間2,300円）、小人1,400円（ホリデー期間1,700円）と、幅広い世代が楽しめる価格設定です。

貸靴料は500円、付き添いは300円で入場可能。そり体験（20分500円）もあり、手袋が必要なため会場で300円で購入できます。

冬の思い出づくりにぴったりのアクティビティが満載です。

「ミープラス リペアブースター ヘアマスク」登場！香りと質感を自分好みにカスタマイズ

BTS・Vの新広告＆美容液サンプルを配布

生VC美白美容液［医薬部外品］

生VAダーマ美容液［医薬部外品］

イベント期間中は、ブランドアンバサダーを務めるBTS・Vの屋外広告が掲出され、洗練されたビジュアルがリンク全体の雰囲気を華やかに演出します。

来場者には、生VC美白美容液1mlと生VAダーマ美容液1gのサンプルが各1包無料配布される嬉しい特典も。

生VC美白美容液（1ml×28包 3,960円）は生ビタミンC¹を閉じ込めた“使用期限30秒³”の導入美容液。

生VAダーマ美容液（1g×28包 4,950円）はナイアシンアミドやグリチルリチン酸ジカリウムを配合したプレエイジングケア*²アイテム。

どちらもYunthの人気商品を気軽に試せます。

*1：2025年9月末時点

*2 アスコルビン酸

*3：出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

冬だけの特別なYunth空間へ♡

冬の東京ミッドタウンに誕生する「Yunth MIDTOWN ICE RINK」は、スケート体験とともに、Yunthの世界観を五感で楽しめるスペシャルイベント。

BTS・Vの新ビジュアルに出会えたり、美容液サンプルを受け取れたりと、美容好きにも嬉しい仕掛けが盛りだくさんです。

期間は2025年11月21日（金）～2026年2月23日（月・祝）まで。Yunthの魅力に触れてみてはいかがでしょう♪