UCCの「珈琲福袋2026」の予約受付が始まってるよ〜！コーヒー好きさん必見のブルーマウンテンNo.1などが入った豪華セットも。

COFFEE STYLE UCCは、2025年11月14日から、全国のUCCグループ直営のコーヒー豆挽き売り業態「UCCカフェメルカード」「カフェノバール」18店舗で、5種類の「珈琲福袋2026」の店頭予約受付を開始しています。

5種類の珈琲福袋は数量限定

ブルーマウンテンNo.1を含む豪華なセットや、限定ブレンドを揃えた全5種類の福袋が登場。新年を特別なコーヒーとともに迎えられる内容となっています。

引渡し・現物販売日は、26年1月2日から10日頃まで（商品の引き換え日は、店舗営業日によって異なります）。商品の引き渡しは、店頭のみ。

福袋の詳細は、以下の通り。

・数量限定！ブルマン福袋

ブルーマウンテンNo.1を味わい尽くす特別セット。

ブルーマウンテンNo.1 100g×2、UCC直営農園 ローズヒル ブルーマウンテンNo.1 100g×2、UCC直営農園 ローズヒル ブルーマウンテンNo.1 スーパーブルー 100g×2、コーヒーチケット（1850円相当）2枚が入っています。

価格は2万7000円。

・珈琲福袋1万円

福袋限定ブレンドや福袋限定のスペシャルティコーヒー2種に加え、ブルーマウンテンNo.1まで楽しめる充実のセットです。

笑福ブレンド 100g、万福ブレンド 100g、エチオピア ウォテ コンガ 2300ナチュラル 100g、ホンジュラス サンマルコスミル パライネマ 100g、ブルーマウンテンNo.1 100g、コーヒーチケット（1850円相当）2枚が入っています。

価格は1万800円。

・珈琲福袋5千円

福袋限定ブレンド2種とブルーマウンテンNo.1ブレンドに加えて、フルーティでおいしいモカベレテゲラを楽しめるお得な一袋です。

笑福ブレンド 100g、万福ブレンド 100g、ブルーマウンテンNo.1ブレンド 100g、エチオピアモカ ベレテゲラ 100g、コーヒーチケット（1850円相当）1枚が入っています。

価格は5400円。

・CAFE@HOME福袋

人気の真空パックドリップコーヒー「CAFE＠HOME」の福袋が、「UCCカフェメルカード」・「カフェノバール」店舗に初登場。食べ物や時間帯に合わせて選べる24杯分のコーヒーが入ったお得なセットです。

CAFE@HOME 24個、ドリップ用フィルター 24枚が入っています。

価格は4212円。

・事前予約不要の珈琲福袋

一部店舗で事前予約なしで購入できる珈琲福袋を、年始から販売予定です。

価格は3780円。

数量限定のため、なくなり次第終了です。また、店舗によって一部セットの内容が異なる場合があります。

福袋販売店舗は、以下の通り。

UCCカフェメルカード（大丸札幌店／そごう千葉店／そごう大宮店／アトレ吉祥寺店／新宿郄島屋店／そごう横浜店／JR京都伊勢丹店／阪急西宮店／大丸神戸店／大丸須磨店／天満屋岡山店／そごう広島店／天満屋福山店／丸由百貨店／博多大丸店／鶴屋百貨店／いよてつ郄島屋店）、カフェノバール 西武所沢店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部