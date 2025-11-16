UCCの「珈琲福袋2026」の予約受付が始まってるよ〜！コーヒー好きさん必見のブルーマウンテンNo.1などが入った豪華セットも。
COFFEE STYLE UCCは、2025年11月14日から、全国のUCCグループ直営のコーヒー豆挽き売り業態「UCCカフェメルカード」「カフェノバール」18店舗で、5種類の「珈琲福袋2026」の店頭予約受付を開始しています。
5種類の珈琲福袋は数量限定
ブルーマウンテンNo.1を含む豪華なセットや、限定ブレンドを揃えた全5種類の福袋が登場。新年を特別なコーヒーとともに迎えられる内容となっています。
引渡し・現物販売日は、26年1月2日から10日頃まで（商品の引き換え日は、店舗営業日によって異なります）。商品の引き渡しは、店頭のみ。
福袋の詳細は、以下の通り。
・数量限定！ブルマン福袋
ブルーマウンテンNo.1を味わい尽くす特別セット。
ブルーマウンテンNo.1 100g×2、UCC直営農園 ローズヒル ブルーマウンテンNo.1 100g×2、UCC直営農園 ローズヒル ブルーマウンテンNo.1 スーパーブルー 100g×2、コーヒーチケット（1850円相当）2枚が入っています。
価格は2万7000円。
・珈琲福袋1万円
福袋限定ブレンドや福袋限定のスペシャルティコーヒー2種に加え、ブルーマウンテンNo.1まで楽しめる充実のセットです。
笑福ブレンド 100g、万福ブレンド 100g、エチオピア ウォテ コンガ 2300ナチュラル 100g、ホンジュラス サンマルコスミル パライネマ 100g、ブルーマウンテンNo.1 100g、コーヒーチケット（1850円相当）2枚が入っています。
価格は1万800円。
・珈琲福袋5千円
福袋限定ブレンド2種とブルーマウンテンNo.1ブレンドに加えて、フルーティでおいしいモカベレテゲラを楽しめるお得な一袋です。
笑福ブレンド 100g、万福ブレンド 100g、ブルーマウンテンNo.1ブレンド 100g、エチオピアモカ ベレテゲラ 100g、コーヒーチケット（1850円相当）1枚が入っています。
価格は5400円。
・CAFE@HOME福袋
人気の真空パックドリップコーヒー「CAFE＠HOME」の福袋が、「UCCカフェメルカード」・「カフェノバール」店舗に初登場。食べ物や時間帯に合わせて選べる24杯分のコーヒーが入ったお得なセットです。
CAFE@HOME 24個、ドリップ用フィルター 24枚が入っています。
価格は4212円。
・事前予約不要の珈琲福袋
一部店舗で事前予約なしで購入できる珈琲福袋を、年始から販売予定です。
価格は3780円。
数量限定のため、なくなり次第終了です。また、店舗によって一部セットの内容が異なる場合があります。
福袋販売店舗は、以下の通り。
UCCカフェメルカード（大丸札幌店／そごう千葉店／そごう大宮店／アトレ吉祥寺店／新宿郄島屋店／そごう横浜店／JR京都伊勢丹店／阪急西宮店／大丸神戸店／大丸須磨店／天満屋岡山店／そごう広島店／天満屋福山店／丸由百貨店／博多大丸店／鶴屋百貨店／いよてつ郄島屋店）、カフェノバール 西武所沢店
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部