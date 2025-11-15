「今までは確実にスタメンではなかった」３人が躍動――28歳の言葉が森保Jの更なる向上を感じさせる「トミや洋輝、マチが見て刺激になる。もっと競争が必要」

「今までは確実にスタメンではなかった」３人が躍動――28歳の言葉が森保Jの更なる向上を感じさせる「トミや洋輝、マチが見て刺激になる。もっと競争が必要」